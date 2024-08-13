Bakan Fidan Ankara'daki Etiyopya-Somali görüşmelerinin üçüncü turu için tarih verdi

Türkiye'nin Etiyopya-Somali hattında yürüttüğü 'mekik diplomasisi' başarıyla sürüyor.

Ankara'da yapılan iki görüşmede ortaya çıkan olumlu atmosferle birlikte yürütülen diplomasi trafiğinde sıcak rüzgarlar da esiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ara buluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara sürecinin ikinci turunun tamamlandığını belirterek, "Taraflar arasında bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli yakınlaşma sağlandı. Bu bakımdan kayda değer bir ilerleme sağlandı" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan, 1 Temmuz'da Ankara'da başlayan Etiyopya-Somali müzakerelerin ikinci turunun bugün tamamladığını açıkladı.

"İlk tura kıyasla çok daha fazla kapsamlı bir görüşme oldu"

Görüşmelerde bazı spesifik çözüm yollarını ele aldıklarını ifade eden Fidan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bu formüller, mevcut farklılıkların giderilmesini ve her iki taraf için de kabul edilebilir bir çerçeve üzerinde mutabık kalmamızı hedefliyor. İlk tura kıyasla çok daha fazla sayıda konuyu, çok daha kapsamlı bir şekilde ele aldık. Bu memnuniyet verici bir gelişmedir. Atılacak somut adımların ayrıntılarına ve teknik boyutlarına odaklanma imkanı bulduk.

"Kayda değer bir ilerleme sağlandı"

Taraflar arasında bazı temel ilkeler ve spesifik unsurlar üzerinde önemli yakınlaşma sağlandı.

Bu bakımdan kayda değer bir ilerleme sağlandı.

"Hedefimiz tüm bölgedeki kaygıları gidermek"

Türkiye olarak hedefimiz, sadece Somali ve Etiyopya'nın değil, tüm bölgenin yararına olacak şekilde mevcut kaygıların giderilmesi ve sorunların çözülmesidir. İşbirliğine dayalı ve yapıcı bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz.

Bakan Fidan üçüncü tur için tarih verdi

Tarafların devamlı iştiraki ve Ankara Süreci'nin başarısına olan bağlılıklarının devam etmesiyle, bizi sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sonuca götürecek parametreleri, ilgili herkesin yararına olacak şekilde sonuçlandırabilmeyi hedefliyoruz. Ankara Süreci devam ediyor ve bizler kararlıyız.

Bu süreci başarıyla sonuçlandırmak umuduyla üçüncü tur için 17 Eylül’de Ankara'da yeniden bir araya geleceğiz.

Bu arada taraflar ve bölgesel ortaklarımızla istişarelerimiz de devam edecek. Dışişleri Bakanları Taye Atske Selassie ve Ahmed Muallim Fiqi başkanlığındaki heyetler görüşmelerimiz boyunca güçlü bir çalışma ve özveri gösterdiler. Gösterdikleri çabadan ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.

"Türkiye bu görevi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde üstlendi"

Türkiye, bu görevi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üstlendi. Türkiye olarak, Başbakan Sayın Abiy Ahmed Ali ve Cumhurbaşkanı Sayın Hassan Sheikh Mohamud'un Ankara Süreci'nin başarısı için yapıcı yaklaşımlarını ve kararlılıklarını sürdürmelerini bekliyoruz."







