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Bakan Fidan Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak'taki temasları sürüyor. Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile bir araya geldiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Fidan, Bağdat ziyareti kapsamında, Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldi.

21:23 - 14/03/2024 Perşembe
AA
Irak'ta resmi temaslarını sürdüren Bakan Fidan, kritik görüşmeler gerçekleştirdi.
Irak'ta resmi temaslarını sürdüren Bakan Fidan, kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ve Kerkük Milletvekili Salihi ile görüştüğü belirtildi.

Bakan Fidan, Halbusi ile de bir araya geldi

Başka bir paylaşımda da Fidan'ın, Bağdat ziyareti kapsamında, Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldiği aktarıldı.


Dışişleri Bakanı Fidan: Son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırıkkale'deki iftar programında konuştu: "21 yıldır Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde ülkemizin çok çeşitli alanlarda sadece gelişmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgesinde, kendi coğrafyasında etki üreten, etki oluşturan, oyun kuran, oyun değiştiren bir güç haline geldiğini de çok yakından gördük. Devletimize hizmet eden bu organlar, yıllar önce yine vardılar. Ama oyun değiştirici faaliyetler yapmak, icraat üretmek, iş ortaya çıkarmak çok güçlü bir liderlik ve duruş gerektiriyor." ifadesini kullandı. Fidan, son 20 yıldır Türkiye'nin oyun değiştirici hamlelerinin olduğunu, tarihsel adımlar attığını ve tarihsel başarılar kazandığını belirterek, bunun en önemli nedeninin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği" olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, "En büyük fark bu liderliğin ortaya çıkışıdır ve giderek güç kazanmasıdır." dedi.



#Hasan Turan
#Irak Türkmen Cephesi
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
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