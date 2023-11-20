Bakan Fidan Gazze'deki Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2024 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.
Dışişleri Bakanlığı olarak 2023'te bölgede barış ve güvenliğin tesisi, refah ortamının geliştirilmesi, dış ilişkilerin yapısal zeminde güçlendirilmesi ve küresel hedeflerin ilerletilmesi yönünde tüm güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Fidan, milli dış politika izlediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ve Filistin devlet başkanları da dahil birçok liderle temaslarda bulunduğunu kaydeden Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde "İsrail saldırılarının bir an önce durdurulması, iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi" mesajının verildiğini söyledi.
Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'da yapılan "Filistin İçin Tek Yürek" zirvesindeki barış çağrısının "küresel vicdanın sesi olduğunu" dile getirdi.
Bölge ülkelerinin tek sesle İsrail'e tepki göstermelerinin İsrail üzerinde kolektif baskı uygulanması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Fidan, "Artık Batı, bu noktada moral üstünlüğünü tamamıyla kaybetmiş durumdadır. Buradan sonra gidecek bir yer de yoktur." değerlendirmesini yaptı.
- Fidan, TBMM'nin uluslararası platformlarda çözüme yönelik çabalarının Türk milletinin bu konudaki iradesini yansıtması bakımından özellikle değerli olduğunu dile getirdi.
"170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlandı"
Fidan ayrıca Gazze'de mahsur kalan 983 Türk vatandaşı ve yakınları için çalışmaların devam ettiğini söyledi.