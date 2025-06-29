Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı ile görüşecek

Türkiye diplomatik temaslarını sürdürüyor...





Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın Türkiye'yi ziyaret edecek olan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.





İkili ilişkiler ve iş birlikleri konuşulacak





Görüşmede Bakan Fidan'ın Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı İngiltere ile ilişkilerine önem atfettiğini, ikili ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu ve her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etmesi bekleniyor.





Güvenlik ve terörle mücadele alanında ilgili makamlar arasındaki yakın çalışmaların sürdürülmesinin önem taşıdığının, ekonomi, ticaret, finans, savunma sanayisi ve turizm alanlarındaki ilişkinin iki ülke arasındaki itici güç olduğunun vurgulanacağı öngörülüyor.





Ticaret anlaşması da gündemde





Görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelere önem verildiğinin ifade edilmesi bekleniyor.





Avrupa Birliği üyesi olmayan iki müttefik Türkiye ve İngiltere’nin Avrupa'nın savunma ve güvenlik mimarisinin ayrılmaz unsurları olduğunun, değişen küresel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulanacağı öngörülüyor.





İngiltere'deki Türk vatandaşlar ve Orta Doğu





İngiltere’de yaşayan 500 bine yakın Türk kökenlinin, ikili ilişkilere katma değer sağladığı, iki ülkenin, bölgesel ve küresel meselelerde yakın diyaloğunu eş güdüm ve işbirliği içinde sürdürmesinin önemli olduğunun belirtileceği tahmin ediliyor.





Görüşmede ayrıca, Orta Doğu’daki pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önem arz ettiğinin, İran ile İsrail arasında varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğunun, nükleer enerji konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi için müzakerelere dönülmesi gerektiğinin ifade edilmesi bekleniyor.





Türkiye'ye ilk resmi ziyareti olacak





Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesinin, adil ve sürdürülebilir barışın inşası açısından hayati önem taşıdığının, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından ülkenin ekonomik, altyapısal ve beşeri kapasitesinin yeniden toparlanması için işbirliği yapılabileceğinin de görüşmede vurgulanacağı öngörülüyor.





Görüşme, Bakan Lammy’nin Türkiye’ye ikili düzeyde gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret özelliğini taşıyor.











