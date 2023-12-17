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Bakan Fidan Kuveytli mevkidaşı ile görüştü: Taziyelerini iletti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü. Fidan, mevkidaşı Şeyh Salim aracılığıyla dost ve kardeş Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

22:34 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 22:46 - 17/12/2023 Pazar
DHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğin her alanda daha da güçleneceğini vurguladığı da öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğin her alanda daha da güçleneceğini vurguladığı da öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşmede, Kuveyt Emîri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Şeyh Salim aracılığıyla dost ve kardeş Kuveyt halkına taziyelerini iletti. Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı aracılığıyla, Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a da devraldığı Emirlik görevinde başarılar diledi.


#Hakan Fidan
#Şeyh Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah
#Kuveyt
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