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Bakan Fidan Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

13:11 . 16/10/2023 понедельник
Yeni Şafak

İki bakanın yaptığı görüşmede Gazze'ye yönelik saldırıların ele alındığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...



#Hakan Fidan
#Sergey Lavrov
#Rusya
#Gazze
29 минут назад
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