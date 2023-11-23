|
Gündem

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği: Peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Bakan Fidan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile telefonda görüştü. İkili ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmelerin ardından Bakan Fidan, Ankara'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul ettiç

Semih Bozkuş
19:52 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, karşı tarafların talebi üzerine Türkmenistanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fidan ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve enerji alanında işbirliği konularını ele aldı.

Bakan Fidan ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Park ise ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerle enerji alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Ankara'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul ettiği bildirildi.




#Diplomasi
#Telefon Görüşmesi
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Türkmenistan Dışişleri Bakanı
#Raşid Meredov
#Güney Kore Dışişleri Bakanı
#Park Jin
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
DSİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI! Devlet Su İşleri en az ilkokul mezunu personel alımı ilanını paylaştı