Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği: Peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği temas grubunun, İngiltere'nin başkenti Londra ve Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı görüşmelerde konuştu. "Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı." diyen Bakan Fidan, "İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı." diye konuştu.