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Bakan Fidan'dan yoğun Gazze diplomasisi: Yeni duraklar Londra ve Paris

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için temaslarda bulunmak üzere Londra ve Paris'i ziyaret edecek.

10:00 - 22/11/2023 mercredi
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Londra - Hakan Fidan

Londra - Hakan Fidan

Türkiye'nin, Gazze için diplomasi trafiği devam ediyor.


Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
da bu süreçte önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

11 Kasım'da Riyad’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarını, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirmişti.


Londra ve Paris'i ziyaret edecek


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere bugün Londra’yı ve Paris’i ziyaret edecek.


Sunak ve Macron ile görüşecek


Fidan'ın, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi öngörülüyor.


Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir programına eşlik eden Fidan, ziyareti kapsamında Gazze'yle ilgili önemli konuları ele almıştı.



#Hakan Fidan
#Londra
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#Gazze
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