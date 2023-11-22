Bakan Fidan'dan yoğun Gazze diplomasisi: Yeni duraklar Londra ve Paris

Çalınan her kapının duvara dönüştüğü Gazze Krizi’nin insanî ve adaletli çözüm umuduna ilişkin son ayak, ‘dünyanın iki kutbunun’ bir araya gelmesiydi… Geldiler. Ve ‘ayrıldılar’… Geçtiğimiz hafta San Francisco’da bir araya gelen Joe Biden ve Xi Jinping’in, yani ABD ve Çin’in, şu an dünyada yaşanan tüm küresel gerilimlerin beşiğini salladıkları aşikâr. Malûm ‘kutuplar’ meselesi… Gazze krizi masaya getirilen dosyalardan biriydi ama ‘bebeklerin katledilmesini’ durdurma gücüne ‘gerçekten’ sahip bu iki