Bakan Göktaş'tan vatandaşlara çağrı: Mahallelerinizdeki şiddet vakasını bildirin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın muhtarlarla bir araya geldi. Göktaş, muhtarlara "Mahallelerinizde karşılaştığınız şiddet vakasını bildirerek, mağdurların ihtiyaç duydukları desteğe daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 'Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katıldı.
"Kadın katılımının artırılması için çalışmalar yürütüyoruz"
'Aile Rehberi Sistemi başlatıyoruz'
'Muhtarlar yaşadıkları mahallenin kanaat önderidir'
Herhangi bir şiddet vakasının tespitinde ve bu vakaların kurumlar arası irtibatının sağlanmasında muhtarların sunacağı katkının çok değerli olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Mahallelerinizde karşılaştığınız şiddet vakasını bildirerek, mağdurların ihtiyaç duydukları desteğe daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca önleyici tedbirlerin izlenmesinde, polisin izleme ve takip çalışmalarını yürütmesinde muhtarlardan edinecekleri bilgi de önemlidir. Tedbir kararlarının etkin bir şekilde uygulanmasında kolluk kuvvetlerine sağlayacağınız bilgilerle önemli bir görevi yerine getirmiş olacaksınız. Çok daha önemlisi, muhtarlar aslında yaşadıkları mahallelerin kanaat önderleridir. Hepimiz biliyoruz ki bilhassa küçük yerleşim yerlerinde muhtarların halk üzerindeki etkisi yüksektir. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık ve zihniyet dönüşümünün sağlanmasında siz kıymetli muhtarlarımız en değerli aktörlersiniz" dedi. Bakan Göktaş'ın konuşmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.