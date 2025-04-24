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Bakan Göktaş'tan "Aile ve Sosyal Destek Proje Programı"na başvuru çağrısı

Bakan Göktaş'tan "Aile ve Sosyal Destek Proje Programı"na başvuru çağrısı

16:1724/04/2025, Perşembe
DHA
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Bakan Göktaş'tan 'Aile ve Sosyal Destek Proje Programı' paylaşımı
Bakan Göktaş'tan 'Aile ve Sosyal Destek Proje Programı' paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından başlatılan 'Aile ve Sosyal Destek Proje Programı' ile aile bağlarını güçlendirecek pek çok desteğin sunulduğunu belirterek, "Rehberlik, danışmanlık, hukuki destek, ebeveyn eğitimi ve gençlik çalışmaları bu programın sadece bir parçası. Derneklerimizi, STK'larımızı, vatandaşlarımızı 15 Mayıs'a kadar bu programa başvurmaya davet ediyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından başlatılan 'Aile ve Sosyal Destek Proje Programı' ile ilgili sosyal medya hesabından video mesaj paylaştı.

Bakan Göktaş, mesajında, "Kıymetli vatandaşlarımız, aile, hepimiz için güven, sevgi ve dayanışmanın yuvasıdır. Nerede yaşarsak yaşayalım, bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağdır. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettik. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından başlatılan 'Aile ve Sosyal Destek Proje Programı' ile aile bağlarını güçlendirecek pek çok destek sizlere sunuluyor: Rehberlik, danışmanlık, hukuki destek, ebeveyn eğitimi ve gençlik çalışmaları bu programın sadece bir parçası. Derneklerimizi, STK'larımızı, vatandaşlarımızı 15 Mayıs'a kadar bu programa başvurmaya davet ediyoruz. Gelin, ailemizi birlikte güçlendirelim, geleceğe sağlam adımlarla yürüyelim. Unutmayalım: aile güçlü olursa, biz de güçlü oluruz" ifadelerini kullandı.






#Aile ve Sosyal Destek Proje Programı
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