Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzedelere psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzedelere psikososyal destek

17:3623/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara destek oluyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası bakanlığımız, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.


"Afetten etkilenen vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Bakanlığın yaptığı açıklamada,
"Psikososyal destek ekiplerimiz sahada görevinin başındadır. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam edeceğiz."
ifadesi kullanıldı.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#DEPREM
#Psikososyal Destek Ekipler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜRKİYE DEPREM HARİTASI 2025: MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası! İstanbul'da fay hatları nerelerde?