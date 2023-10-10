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Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemize devam ediyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü istatistiklerine ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda, "İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak, işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. 

Seda Ekinci
15:02 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak, işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. 

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılı Ağustos ayında; istihdam sayımız 31 milyon 686 bine yükseldi. İşsiz sayımız 56 bin kişi azalarak yüzde 9,2 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.




#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#İstihdam
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