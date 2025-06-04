Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Işıkhan Somalili mevkidaşı ile görüştü: Görüşmede çalışma hayatı ve sosyal politika alanlarındaki işbirlikleri dile getirildi

Bakan Işıkhan Somalili mevkidaşı ile görüştü: Görüşmede çalışma hayatı ve sosyal politika alanlarındaki işbirlikleri dile getirildi

15:104/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Mohamed Adan ile bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Mohamed Adan ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Mohamed Adan ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Işıkhan'a, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakanlığın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurula hitabının ardından temaslarını sürdürdü.


Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Adan ile BM binasında görüşen Işıkhan, çalışma hayatı ve sosyal politika alanlarındaki işbirliklerini dile getirdi.


Görüşmede Bakan Işıkhan'a, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakanlığın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.



#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan
#Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Mohamed Adan
#Uluslararası Çalışma Örgütü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Volvo zirveyi terk etti, tahta başkası oturdu: Dünyanın en güvenilir otomobilleri açıklandı!