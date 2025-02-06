Bakan Kacır: Deprem bölgemizde bin 600 yeni işyerinin daha imarını gerçekleştireceğiz

'Asrın Felaketi'nin ikinci yıldönümünde depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, "Devlet-millet sırt sırta verdik. Sabır, umut, metanet, dayanışma, yardımlaşma ve fedakarlıkla; milletçe yek vücut olarak, bu ağır yıkımın altından kalktık. Yaşadığımız bu elim facianın ilk anından itibaren, cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yaraları hızlıca sarmak adına devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Önceliğimiz depremzedelerimizin yaralarının sarılması oldu. Bakanlık olarak; AFAD, Kızılay ve diğer kurumlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sanayicilerimizle deprem bölgesi arasında adeta bir köprü kurduk. Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanması sonrasında; sanayi bölgeleri ve fabrikaları yeniden inşa edecek, bölgedeki mevcut yatırımları muhafaza ederken yeni yatırımlar çekecek, KOBİ'lerimize, bölgesel kalkınmaya can suyu olacak müdahale planını hayata geçirdik. Organize sanayi bölgelerinden KOSGEB desteklerine, yatırım teşviklerinden kalkınma ajansı ve TÜBİTAK desteklerine deprem bölgemizin çok yönlü çalışmalarla yanında yer aldık. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçede gerçekleştirilecek yatırımları, en üst seviyedeki yatırım teşvikleriyle destekliyoruz. 65 ilçemizde gerçekleştirilen yatırımlara kurumlar vergisi indirimi, SGK primi işveren ve işçi payı desteği, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti, faiz veya kar payı desteği sağlıyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın kararıyla, geçtiğimiz hafta 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılan programın sunduğu kapsamlı teşviklerden; bugüne kadar 204 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 50 binden fazla vatandaşımıza istihdam sağlayacak bin 116 yatırım projesi yararlandı" diyen Bakan Kacır, "Bu yatırımların 110 milyar liralık kısmı Maraş'ta gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar. Depremin hemen ardından yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir parçasını da sanayi işletmelerimizin, en kısa sürede üretime yeniden başlayabilmesini sağlamak adına attığımız adımlar oluşturdu. Bu kapsamda; OSB ve Sanayi Sitelerinin bakanlığımıza olan borçlarını bir yıl erteledik. Depremden etkilenen 11 şehrimizde 15 OSB ve 17 sanayi sitesi projesi için 14,7 milyar lira kaynak sağladık. OSB'lerden ve Bölgeden gelen sanayicimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda toplam 9 bin 125 hektar büyüklüğünde 34 sanayi alanı ilan ettik. Bu sanayi alanlarını, depremde işyerleri zarar gören sanayicilerimize yeni işyerlerinin sağlanması ve bölgemize yeni yatırımların çekilmesi için değerlendiriyoruz. Planlı sanayi alanları yoluyla, sanayi sitelerinin yerinde dönüşümü ve yeni sanayi sitelerinin kurulması amacıyla bugüne kadar 6,4 milyar lira harcama gerçekleştirdik. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılı için yaklaşık 3 milyar lira ödenek tahsis ettik. Kahramanmaraş'ta, Pazarcık Sanayi Sitesinde 142 işyerinin yapımını tamamladık. Urumoğlu ve Göksun Sanayi Sitelerinde 203 işyerinin yapımını ve Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Güçlendirmesini gerçekleştiriyoruz. Dünya Bankası ve Bakanlığımız arasında yürütülen 'Türkiye Küçük Sanayi Sitelerinin Yeniden İmarı ve Bölgesel Ekonomik İyileşme Projesi' kapsamında, önümüzdeki dönemde dönüşüm ve yeniden imar çalışmalarına hız kazandırarak deprem bölgemizde bin 600 yeni işyerinin daha imarını gerçekleştireceğiz. Yeniden ihya ve inşa çalışmalarımızın bir diğer odak noktası da KOBİ'lerimiz. Depremde iş yerleri hasar gören ve zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden KOBİ'lerimizi de yalnız bırakmadık. KOBİ'lerimizin acil ihtiyaçlarına yönelik 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli destek sunan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı ile; 7 bin 437 KOBİ için 5,4 milyar lira kredi hacmi oluşturduk. 11 ilimizdeki işletmelere bulundukları şehre, ölçeklerine ve hasar durumlarına göre 750 bin liraya kadar destek sunan Deprem Sonrası Canlanma Destek Programı kapsamında 60 bin 673 KOBİ'ye KOSGEB eliyle 37,3 milyar lira kaynak sağladık. İlk 24 ayı geri ödemesiz, toplam 3 yıl vadeli bu programdan Maraş'tan 14 bin 433 KOBİ'miz yararlandı. Milli araştırma kurumumuz TÜBİTAK aracılığıyla deprem bölgesinde 448 Ar-Ge projesine 772 milyon lira destek, 2.500'e yakın öğrenci ve araştırmacıya 672 milyon lira burs verdik. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman mekanizmalarıyla, deprem bölgemizin yeniden yapılanma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadim kültürü, verimli toprakları, doğal kaynakları ve nitelikli insan gücüyle, deprem bölgesi şehirlerinin tarih boyunca üretimin ve ticaretin merkezi olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, "Elbette şehirlerimizin yeniden ihyası ve inşası kadar, kendine özgü tarihi ve kültürel kimliklerinin korunmasını da güçlü ve sürdürülebilir bir kalkınmanın temel taşları olarak görüyoruz. Deprem sonrası süratle, topyekûn bir bölgesel kalkınma sağlayacak stratejilerimizi bu doğrultuda belirledik. Kalkınma ajanslarımız; şehirlerimizde altyapının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, ekonomik toparlanmanın hızlanması ile sosyal ve kültürel canlanmanın sağlanmasında aktif rol üstlenmeye devam ediyor. Kalkınma ajanslarımız eliyle; afet illerimizde bin 655 projeye 3 milyar lira, bölge kalkınma idarelerimiz ile 132 projeye 1,1 milyar lira kaynak aktararak bölgesel kalkınma amaçlı projelerimizi hayata geçirdik. Aktarılan bu kaynak ile bin 585 işyeri inşa ettik, 607 işyeri ve üretim tesisinin bakım onarımını gerçekleştirdik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Üreten Şehirler Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 43 projeye 690 milyon TL destek sağladık. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren ve bölgesel kalkınma politikalarında beş yıllık yol haritamızı belirleyen Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde; afetten en çok etkilenen beş ilimiz; Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'yı afet sonrası ihya illeri olarak belirledik. Bu illerimizin ekonomik ve sosyal toparlanma süreçlerinin hızlandırılması ile ekonomik ve sosyal gelişmişlikte afet öncesinden daha iyi noktalara ulaşmaları önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz bölgesel kalkınma çalışmalarımızın öncelikli hedefi olacak. Bizler felaketten etkilenen 11 ilimiz için, milletimiz için durmadan, duraksamadan çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.







