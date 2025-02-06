Deprem bölgesine iki trilyonluk destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen "Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl" basın buluşmasında konuştu. Türkiye'nin en öncelikli meselesinin, deprem bölgesinin süratle yeniden ayağa kaldırılması olduğuna dikkati çeken Bakan Kurum, "Türkiye'deki her 5 çocuğumuzdan biri burada yaşıyor. Ülkemizde, çalışan her 100 kardeşimizden 13'ü ekmeğini burada kazanıyor. Bu bölge adeta bölgemizin ekonomimizin lokomotifi konumunda. Yani deprem bölgesi, böylesine kıymetli, böylesine değerlidir. Bu yüzden diyorum ki deprem bölgesinin geleceği Türkiye'nin geleceğidir, istikbalidir" dedi.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Bakan Kurum, deprem bölgesini ve Türkiye'yi olası afetlere karşı dirençli hale getireceklerini belirterek, "Ülkemizde tek bir sağlıksız yapı bırakmayacak Türkiye Yüzyılı'nı, Dirençli Toplum ve Dirençli Şehirlerin Yüzyılı yapmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla 'asrın inşasını' gerçekleştiriyoruz. Deprem bölgesine yönelik hükümetimiz bugüne kadar 2 trilyon lirayı aşan bir bütçeyle yatırım gerçekleştirdi. 2024 sonu itibarıyla 11 ilde toplamda 201 bin 580 bağımsız bölümü, tüm sosyal donatılarıyla, parkları, bahçeleriyle birlikte afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik" diye konuştu.

UYDU KENTLER YÜKSELİYOR

Deprem bölgesinde yer alan bazı illerde yeni uydu kentler inşa ettiklerini belirten Kurum, şu bilgileri paylaştı: "Adıyaman İndere'de 5 milyon metrekare alanda Türkiye'nin en büyük şantiye sahasını kurduk. Malatya İkizce bölgesinde iki etaptan oluşan projemizde yaklaşık 28 bin konutun inşasına devam ediyoruz. Yine Hatay'da Antakya, Gülderen mahallemizde 4 bin konutluk yeni bir kent kuruyoruz. Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi'nde Türkiye'ye örnek bir kentsel tasarım projesini yürütüyoruz. Bu örnek projeyi bu yıl içerisinde tamamlayacağız."

Anahtar teslimi bugün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın (bugün) Adıyaman'da anahtar teslim törenlerinin yapılacağını hatırlatan Kurum, "Burada deprem şehitlerimizi anacağımız, yaptığımız projelerimizi milletimize aktaracağımız ve onların mutluluklarına ortak olacağımız programı yarın düzenleyeceğiz" dedi. Adıyaman'da İndere bölgesinde, merkezde, Örenli'de ve ilçelerde inşa faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Kurum, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda şehre yeni bir meydan projesini de kazandırdıklarını ifade etti.

11 bin km altyapı yatırımı

Murat Kurum, toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını yenilediklerinin altını çizerek, "Türkiye'nin toplam çevre uzunluğu kıyıları ile birlikte 11 bin kilometre. Bugün deprem bölgesinde, Türkiye'nin çevresini kapsayacak büyüklükte bir altyapı yatırımını da bu sayede gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizler sadece altyapı ve konut inşa etmiyoruz. Tarihimizin izlerini, medeniyetimizin ruhunu ve ecdadımızdan aldığımız emaneti de yaşatmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.







