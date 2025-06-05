Bakan Kacır: Güvenlik artırıcı sistemle birlikte araç çarpışma testi standartlarını yükselttik

"İyi yolculuklar Türkiye. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle ülkemizde piyasaya sunulan araçlarda hayat kurtaran gelişmiş güvenlik sistemlerini zorunlu hale getirdik. Gelişmiş acil frenleme sistemleri, acil durum şeritte tutma sistemleri, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemleri, yaya ve bisikletli çarpışma uyarısı sistemleri, kör nokta bilgi sistemleri, olay veri kaydedici, akıllı hız destek sistemleri ve daha pek çok güvenlik artırıcı sistemle birlikte araç çarpışma testi standartlarını yükselttik. Vatandaşlarımız güvenli araçlarla yollarda, sanayimiz, AB standartlarıyla tam uyumlu üretimle küresel yarışta. Milletimizin güvenliği için çalışırken Türk sanayisini daha güçlü ve daha rekabetçi kılacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bayram yolculuğunda güvenle sevdiklerine kavuşması dileğiyle."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan mevzuat çalışmaları sayesinde otomotiv sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik seviyesinde olması ile vatandaşların karayollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması sağlanıyor. Bu kapsamda son 25 yılda araç imalatına yönelik 368 yönetmelik ve tebliğ yayımlanarak, Türkiye'nin otomotiv mevzuat alt yapısının uluslararası entegrasyonu sağlandı.

Karayollarında can ve mal güvenliğini güncel teknolojiye uyumlu olarak korumak ve ölümlü, yaralanmalı kazaları azaltılmak amacıyla yeni araçlarda zorunlu olacak gelişmiş güvenlik sistemleri ile ilgili (Genel Emniyet Yönetmeliği) yönetmelik 14 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin yürürlüğe giren birinci fazı sonrası 31Ağustos 2024 tarihinde otomobil ve hafif ticari araçlar için, 1 Ocak 2025 tarihinde ise hafif ve ağır ticari araçlar için acil durum şeritte tutma, gelişmiş sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı, kör nokta bilgi sistemleri, olay veri kaydedicisi, akıllı hız destek, aracın siber saldırılara karşı korunması gibi birçok ekstra güvenlik sistemi zorunlu hale geldi. Bu sistemlerin Türkiye'de üretilen ve ithal edilen her araçta yer alması ile vatandaşların güvenli araçlara erişimi teminat altına alındı. Türkiye'de üretilecek veya piyasaya sunulacak motorlu taşıtlar da güvenlik ve teknoloji açısından Avrupa Birliği standartlarıyla tam uyumlu hale getirildi. Türkiye'nin araç güvenliği standartlarını yükseltmekle birlikte otomotiv sektörünün rekabet gücü artırıldı. Türkiye'nin Avrupa Birliği Otomotiv Mevzuatı'nı etkin bir şekilde uygulama sürecinde önemli bir aşama olan bu gelişme, vatandaşların uluslararası standartlarda teknik altyapıya sahip daha güvenli araçlarla seyahat etmesine katkı sağlayacak.