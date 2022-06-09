Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türksat 5B uydusu 14 Haziran'da hizmette

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaşan Türksat 5B'nin tüm testlerinin yapıldığını ve herhangi bir sorun ile karşılaşılmadığını duyurdu. Karaismailoğlu, "14 Haziran'da Türksat 5B'yi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete alacağız." diyerek Türkiye için tarihi günü müjdeledi

#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 14 Haziran'da hizmete alınacak Türksat 5B uydusu ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/L2TsF9b9pX — Yeni Şafak (@yenisafak) June 9, 2022

Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını, şimdi de Türkiye'nin uydu ve uzay maratonunda önemli bir yeni gelişmeye daha tanıklık etmek için gün saydıklarını ifade etti.

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Haberleşme gibi stratejik bir alanda, verinin milli imkanlarla elde edilmesinin, saklanmasının her geçen gün daha da önem kazandığı bir zamanda yapacakları atılımın kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5B haberleşme uydusunun yörünge yolculuğunun 19 Aralık 2021'de başladığını hatırlattı.

TÜRKİYE'NİN UYDU SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlanan Türksat 5B'nin 14 Haziran'da Türksat 5B'yi hizmete alınacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Böylece ülkemizin aktif haberleşme uydu sayısı da 5'e yükselecek." dedi.

TÜRKİYE'DE İNTERNETİN ULAŞMADIĞI YER KALMAYACAK

Karaismailoğlu daha sonra uydu ile ilgili teknik bilgeleri paylaştı. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan uydu Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak ve geniş bir kapsama alanına sahip olacak. Uydu üzerinden yüksek hızda geniş bant interneti de verilecek. Türksat 5B ile Ka-Bant veri iletim kapatisetisi de 15 kat artacak. Bu sayede internet ulaştırılamayan yerler yüksek hızda internete sahip olacak.

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Sabit uydu servisi uydularıyla karşılaştırıldığında Türksat 5B'nin kapasite verimliliğinin en az 20 kat fazla olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Türksat 5B, faydalı yük kapasitesi bakımından da Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak." dedi.

TÜRKSAT 6A CUMHURİYETİN 100. YILINDA GÖNDERİLECEK

Hedefe uygun olarak yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın entegrasyon ve testlerinin TUSAŞ Uzay Sistemleri Entgerasyon ve Test Merkezi'nde devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Projenin mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri ve çevresel testlerinin önemli bir kısmı tamamlandı. Uçuş modelindeki geliştirme faaliyetleri tamamlandı. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'yı, Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, dijital devrimi tam anlamıyla yaşatacak yerli ve milli uydu Türksat 6A ile ülkenin uydu kapsama alanının çok daha genişleyeceğini dile getirerek, Hindistan'ı da içine alan doğu kapsama alanı sayesinde Türkiye'nin internet altyapısının hak ettiği yerlere daha da yaklaşacağını bildirdi.

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