Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Karaismailoğlu Giresundaki yaralar devlet eliyle sarılacak
GİRESUN

Bakan Karaismailoğlu: Giresun'daki yaralar devlet eliyle sarılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da selin vurduğu afet bölgesindeki yolları helikopterle havadan inceledi. Karaismailoğlu, aşırı yağışlardan etkilenen 226 kilometrelik yol ağında, 4 kilometrelik kesimde hasar oluştuğunu belirterek, "Giresun'daki yaralar devlet eliyle sarılacak. Ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi.
Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün sabah itibarıyla Giresun’da incelemelerde bulunan ve bölge halkı ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, Ordu- Giresun Havalimanı'ndan havalanan helikopterle önce Dereli ve Yağlıdere ilçelerini havadan inceledi. Selden etkilenen ve kapanan yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerince yürütülen yol bakım ve yenileme çalışmalarını da inceleyen Karaismailoğlu, Dereli'den sonra en çok hasarın meydana geldiği Yağlıdere ilçesine helikopterle inerek, incelemelerine burada devam etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TVNET'e konuştu: Kimsenin şüphesi olmasın, buraları yeniden ihya edeceğiz
GÜNDEM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu TVNET'e konuştu: Kimsenin şüphesi olmasın, buraları yeniden ihya edeceğiz

4 KİLOMETRE YOL HASAR GÖRDÜ

Bakan Karaismailoğlu, Yağlıdere'deki tahribatı en kısa sürede kaldırıp, vatandaşın normal hayata dönmesi için canla başla çalıştıklarını söyledi. Karaismailoğlu, aşırı yağış ve sel nedeniyle 5 yol aksında toplam 226 kilometrelik yolun etkilendiğini bildirdi.

Aşırı yağışlardan etkilenen 226 kilometre yol ağında 4 kilometrelik kesimde yol hasarı gördüğünün altını çizen Karaismailoğlu, "Dereli’de 1 adet köprümüz hasar gördü, 2 bin 200 metre istinat duvarımız yıkılarak hasar gördü, 12 adet menfez hasar görerek kullanılamaz hale geldi" dedi.

  • Karaismailoğlu, Dereli ve Doğankent yolunda hasar gören köprü ve menfez geçişlerinde ise çalışmaların 10 kişilik ekip tarafından yerinde tespit edilerek, projelendirme çalışmalarına başlandığını kaydetti.

DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da selin vurduğu afet bölgesindeki yolları helikopterle havadan inceledi.

'YARALAR DEVLET ELİYLE SARILACAK'

Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ağı dışında kalan grup köy yollarında oluşan hasarları tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Köy yollarındaki hasar incelemesinin de yine Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, 30 kişiden oluşan 5 ayrı komisyon kurarak teşkil tespit çalışmalarının hızla yürütüldüğünün altını çizdi.

Karaismailoğlu, "Buralarda şimdiye kadar yapılan tespitlerde 2 köprü yıkıldı, 3 köprüde hasar tespit edildi. Yaklaşık 10 kilometrelik yol hasarlı hale gelerek kimi yerlerde ulaşımı kapalı hale gelmiştir. Ayrıca 25 adet menfez hasarlı hale geldi. Giresun'daki yaralar devlet eliyle sarılacak. Devletimiz tüm gücüyle vatandaşının yanında. Çalışma arkadaşlarımızla vatandaşımızla birlikteyiz. En kısa sürede bütün yaraları saracağız. Ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kapalı yolumuz yok
GÜNDEM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kapalı yolumuz yok
Abone Ol Google News
Müze gibi ev

Müze gibi ev

Sakarya'lı çift ​40 yıldır antika eşya topluyor.
Malazgirte dev Alparslan silüeti

Malazgirt'e dev Alparslan silüeti

Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.
Rusyadan Türkiyeye mesaj: Ortak helikopter üretimine açığız

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.

YKS tercih <br>sonuçları açıklandı

YKS tercih
sonuçları açıklandı

​ÖSYM, milyonlarca öğrencinin beklediği haberi duyurdu.

​Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü kutlamalarında hitap ediyor.
Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​​117 maçta 103 gol ve 31 asistle oynadı.

PKK'nın zehir<br> ağına darbe

PKK'nın zehir
ağına darbe

'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başladı.

Fatiha suresi: Fatiha suresi Arapça okunuşu anlamı ve fazileti
Hayat

Fatiha suresi: Fatiha suresi Arapça okunuşu anlamı ve fazileti

Fatih Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Yedi ayettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. Kur’an’ın hem bir mukaddimesi hem de özeti gibidir. Ayrıca her müminin kıldığı namazın bütün rek‘atlarında rabbi ile konuşurcasına okuması ve bu sayede O’na yaklaşması murat edilmiştir. Haberimizde Fatiha Suresinin Arapçasını, Türkçe mealini bulabilir, Fatiha'yı okuyabilir, dinleyebilir ve ezberleyebilirsiniz.
Yunanistan: Erdoğan 2016'dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı
Dünya

Yunanistan: Erdoğan 2016'dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı

Doğu Akdeniz'de adalar üzerinden etki alanını genişletmeye çalışan Yunanistan, Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'nin siyasi ve askeri desteğini arıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, parlamentoda yaptığı açıklamada, "Yunanistan, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarının garantörüdür" diye konuştu. Yunanistan eski Başbakanı Çipras ise, "Uluslararası toplumun desteğinden yararlanan, giderek daha saldırgan olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Erdoğan 2016’dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı" ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum açıkladı: Giresun'daki sel felaketi mağdurlarının borçları altı ay ötelenecek
Gündem

Bakan Kurum açıkladı: Giresun'daki sel felaketi mağdurlarının borçları altı ay ötelenecek

Giresun’da geçen hafta sonu etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. Sekiz kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası büyük bir zarar gören kentte çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, içme suyu hattına ilişkin çalışmaların tüm ilçelerde devam ettiğini, bugün akşama kadar ilçelerin tamamına su verileceğini belirterek, "Belediyelerimizin talebi halinde İller Bankamıza olan borçları, ana para sabit kalarak 6 ay ötelenecek" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.