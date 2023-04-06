Bakan Karaismailoğlu İBB'nin 'engelleniyoruz' iddialarına cevap verdi: A4 kağıdıyla başvuru yapıyorlar

Karaismailoğlu"Neyi engelliyoruz? Madem yapma gücün var? Yap o zaman Mahmutbey-Esenyurt metrosunu. Mahmutbey-Esenyurt metrosunu TEM otoyoluna paralel olarak gider. Bu hat Esenyurt'tan Beylikdüzü'ne inecek hat. Bunu yaptıklarında Sefaköy hattını çekerler. İş yapmak dertleri değil ki. Çok laf ama ortada bir iş yok. Engelleme diye bir şey yok.

Bir projenin yatırım programına girebilmesi için önce uygulama projeleri ve imar planına işlenmesi gerekiyor. Hiçbir şey yapılmadan bir A4 kağıdıyla bakanlığa başvurup beni engelliyorlar diyorlar. Biz zaten bunun cevaplarını verdik.