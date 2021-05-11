Bakan Karaismailoğlu: İkizdere'deki taş ocağıyla ilgili yapılan algların tamamı yalan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililerle, Rize'nin İyidere ilçesinde inşası devam eden İyidere Lojistik Limanı'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından basın toplantısı düzenleyen Karaismailoğlu, "Bu taş ocağı 70 yıl değil, sadece 2 yıl süre ile işletilecektir. Ocaktan sadece ve sadece liman için taş çıkarılacaktır. Taş ocağı çalışmalarında 3 şiddetinde deprem etkisi oluşacağı kesinlikle yalan ve yanlıştır. Hazine'ye ait ocak çalışma sahasında tarla yoktur, kesinlikle tarlalara dokunulmayacaktır. Taş ocağı için iki ruhsat verildiği bilgisi kesinlikle yanlıştır. Sadece tek ruhsatlı bir çalışma söz konusudur. 100 bin ağaç kesilecek yönündeki ifadeler tamamıyla gerçek dışıdır." diye konuştu.

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"En ince ayrıntısına kadar planladık"

Karaismailoğlu, her projede, doğaya olan hassasiyetleri nedeniyle en ince ayrıntıya kadar işleri planladıklarını vurgulayarak, "Örneğin Rize'ye tekrar gelen Maden İşleri Genel Müdürlüğünün teknik ekibi, bölgeye alternatif bir ocak olup olmadığını tekrar araştırmış ve başka uygun bir ocak olmadığını tutanak altına almıştır. Yani Rize'yi önümüzdeki on yıllarda katbekat zenginleştirecek İyidere Lojistik Liman inşaatımızın ihtiyacı olan taş niteliğini sadece bu noktadan karşılayabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, dünyanın en önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır"

Bakan Karaismailoğlu, yaptıkları bütün projelerin devlet aklıyla düşünülen, gelecek yüzyılı planlayan, gelecek nesillerin bugünden daha iyi yaşaması için yapılan işler olduğuna işaret etti. Türkiye'nin, dünyanın en önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle tarihi fırsatlarla karşı karşıyayız. Bu fırsatları aşa, işe, üretime dönüştürmek üzere son derece kapsamlı bir Lojistik Master Planı yaptık. Bu plan doğrultusunda yaptığımız tüm projelerimiz ulaşımın her modunda dünyanın ticari koridorlarında oyun kurucu ülke olmak içindir. Projelerimiz, yapımları sırasında 2 yıl minimum düzeyde sıkıntı verebilir. Fakat projelerimiz en az 200 yıl ülkemize hizmet edecektir. Anadolu, Avrupa'dan uzak Asya'ya, Afrika'dan Kuzey Avrupa ve Rusya'ya, Akdeniz'den Basra Körfezi'ne ve oradan Hint Okyanusu'na bütün yolların hem deniz hem de kara köprüsüdür. Başta, bugünden İngiltere'den Çin'e ulaşan Orta Koridorun hakimi olmuş bir ülke olarak, yatırım yapmak ve ulaşımın her modunda jeopolitik imkanlarımızı ekonomik kazanımlara dönüştürmek durumundayız."

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"Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de Rize'nin, Trabzon'un evlatlarıyız"

Karaismailoğlu, halkın teveccühü ve güveniyle bugünlere geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bizlere verdiğiniz sorumlulukla büyük işler başardık. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, 21 Temmuz 2020'de Karadeniz'de büyük doğal gaz keşfinin müjdesini vermişti. Yakın zamanda Karadeniz Havzası petrol, doğal gaz ve daha birçok yer altı kaynaklarının çıkarıldığı enerji bölgesi olacak. 2023 yılında tamamlayacağımız Rize İyidere Lojistik Limanı ile de Rize'mizi lojistik üssü yapacağız. Karadeniz önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacaktır. Karadeniz'in artan ticari trafiğini ve buradan sağlayacakları kazançları ön gören tüm Karadeniz ülkeleri liman yatırımlarına hız vermiş, hummalı hazırlıklara girişmiştir. Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacaktır."

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Dün, üçüncü köprüye, İstanbul Havalimanı'na, şehir hastanelerine karşı çıkanların, bugün Rize İkizderelileri yalanlarıyla kandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de Rize'nin, Trabzon'un evlatlarıyız. Bu mavinin, bu yeşilin, bu toprağın sevdalısıyız. Karadeniz'in ekmeğiyle, suyuyla büyüdük. Ülkemize ve bölgemize yapacağımız büyük yatırımlara karşı çıkanlara artık ne devletimiz ne halkımız ne gençlerimiz kulak asmıyor." dedi.

Karaismailoğlu, hem doğayı koruyacaklarını hem de ülkeyi çağın en ileri altyapısıyla donatacaklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Rize İkizdere'de oynanan oyun ise sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır. Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve feraseti ile defedilecektir. Bölgemize ve ülkemize yapılan büyük yatırımları yaparken dönemsel ve kısmi birtakım sıkıntıları hep birlikte ve el birliği ile aşacağız. Bizim yapmak istediklerimiz Rize'mizin ve tüm ülkemizin istihdam imkanlarını, ticaretini, ekonomisini geliştirmek. Rize'yi, Karadeniz'in lojistik kavşak ve üs bölgesi yapmaktır."