Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı’nda 30 Nisan'da rekor kırıldı





Bakan Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2 yıl aranın ardından ilk kez kısıtlamasız Ramazan Bayramı’nın kutlandığına dikkat çekerek, İstanbul Havalimanı’nda 30 Nisan’da rekor kırıldığını belirtti. Pandeminin ardından ilk kez günlük 1301 iniş-kalkış gerçekleştiğini, 195 bin 640 yolcunun da seyahat ettiğini bildiren Karaismailoğlu, 1 Mayıs’ta da bin 226 uçuş olmasının, 186 bin 500 yolcunun da seyahat etmesinin planlandığını açıkladı.

Karaismailoğlu, "Dünyada 2020 yılında etkili olan salgın sonrasında havacılık en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Dünya genelinde ve ülkemizde yolcu sayısı büyük ölçüde azaldı. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler bu süreçteki toparlanmada önemli rol oynadı. Pandemi döneminde İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 2021 yılında dünyanın en yoğun ikinci havalimanı seçildi. 2021 yılında yüzde 76,4 oranındaki artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı" dedi.

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'İLK ÇEYREKTE 11 MİLYON 414 BİN YOLCU KULLANDI'



Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın, 2022 yılının Ocak ayında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu belirtti. Karaaismailoğlu, "2022’nin Ocak-Mart döneminde ise İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 20 bin 985, dış hatlarda 60 bin 891 olmak üzere toplamda 81 bin 876 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 2 milyon 923 bin, dış hatlarda 8 milyon 490 bin yolcu seyahat etti. Toplamda ise 11 milyon 414 bin yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı" diye konuştu.



'HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YATIRIMLAR DEVAM EDECEK'



Havacılık sektöründeki yatırımların devam edeceğine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs’ta Rize-Artvin Havalimanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını vurguladı. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’nı ile havacılık sektörünün geleceğini planlandıklarını belirten Karaismailoğlu, "Hızla büyüyen ülke ekonomisi ve turizmini destekleyen 57 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61’e yükselecek" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 10 Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında girecek.<br><br> Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde bayramın serin ve yağışlı geçeceği öngörülüyor. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıkların 6-10 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, başkentte bayram tatili süresince aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.<br><br> Bayramda Ankara'da en yüksek sıcaklığın 17 ile 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.<br><br> İstanbul ve İzmir'de de bayramda yağış bekleniyor.<br><br> 2 Mayıs 2022: Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava hakim olurken, bayramın ilk günü Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, Ege'nin iç ve kıyı kesimleri, Akdeniz, Marmara'nın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında yer yer ise altında seyredecek. 3 Mayıs 2022: Bayramın ikinci günü, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın kuzey batısı ile Orta Karadeniz ve iç kesimlerinde yağış beklenmezken parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağışlar sağanak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise gök gürültülü sağanak görülecek. 4 Mayıs 2022: Bayramın son günü, Ege, Marmara Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Güney Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağış görülecek. Yağışlar Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek. Bayramda hava nasıl olacak: Meteorolojiden üç büyük şehir için uyarı Milyonlarca vatandaş Ramazan bayramı ile birlikte tatil planlarını da yaptı. Hava durumu Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ile belli oldu. Son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde hem yağmurlu hem de sıcak ve güneşli havaları görmek mümkün olacak. Çarşamba günü öğleden sonra ise doğu bölgelerde yağış etkili olacak. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Bayrada hangi illerde yağış görülecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan Bayramı hava durumu raporu... BiP'te paylaş

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