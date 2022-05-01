Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı’nda 30 Nisan'da rekor kırıldı

Bakan Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2 yıl aranın ardından ilk kez kısıtlamasız Ramazan Bayramı’nın kutlandığına dikkat çekerek, İstanbul Havalimanı’nda 30 Nisan’da rekor kırıldığını belirtti. Pandeminin ardından ilk kez günlük 1301 iniş-kalkış gerçekleştiğini, 195 bin 640 yolcunun da seyahat ettiğini bildiren Karaismailoğlu, 1 Mayıs’ta da bin 226 uçuş olmasının, 186 bin 500 yolcunun da seyahat etmesinin planlandığını açıkladı.
Karaismailoğlu, "Dünyada 2020 yılında etkili olan salgın sonrasında havacılık en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Dünya genelinde ve ülkemizde yolcu sayısı büyük ölçüde azaldı. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler bu süreçteki toparlanmada önemli rol oynadı. Pandemi döneminde İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 2021 yılında dünyanın en yoğun ikinci havalimanı seçildi. 2021 yılında yüzde 76,4 oranındaki artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı" dedi.
'İLK ÇEYREKTE 11 MİLYON 414 BİN YOLCU KULLANDI' Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın, 2022 yılının Ocak ayında 37 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu belirtti. Karaaismailoğlu, "2022’nin Ocak-Mart döneminde ise İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 20 bin 985, dış hatlarda 60 bin 891 olmak üzere toplamda 81 bin 876 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 2 milyon 923 bin, dış hatlarda 8 milyon 490 bin yolcu seyahat etti. Toplamda ise 11 milyon 414 bin yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı" diye konuştu. 'HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YATIRIMLAR DEVAM EDECEK' Havacılık sektöründeki yatırımların devam edeceğine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs’ta Rize-Artvin Havalimanı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını vurguladı. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’nı ile havacılık sektörünün geleceğini planlandıklarını belirten Karaismailoğlu, "Hızla büyüyen ülke ekonomisi ve turizmini destekleyen 57 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61’e yükselecek" ifadelerini kullandı.
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Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında girecek.<br><br>
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde bayramın serin ve yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıkların 6-10 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, başkentte bayram tatili süresince aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.<br><br>
Bayramda Ankara'da en yüksek sıcaklığın 17 ile 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.<br><br>
İstanbul ve İzmir'de de bayramda yağış bekleniyor.<br><br>
2 Mayıs 2022: Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava hakim olurken, bayramın ilk günü Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, Ege'nin iç ve kıyı kesimleri, Akdeniz, Marmara'nın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında yer yer ise altında seyredecek.
3 Mayıs 2022: Bayramın ikinci günü, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın kuzey batısı ile Orta Karadeniz ve iç kesimlerinde yağış beklenmezken parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağışlar sağanak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise gök gürültülü sağanak görülecek.
4 Mayıs 2022: Bayramın son günü, Ege, Marmara Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Güney Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kalan kesimlerde yağış görülecek.
Yağışlar Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.
Bayramda hava nasıl olacak: Meteorolojiden üç büyük şehir için uyarı
Milyonlarca vatandaş Ramazan bayramı ile birlikte tatil planlarını da yaptı. Hava durumu Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ile belli oldu. Son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde hem yağmurlu hem de sıcak ve güneşli havaları görmek mümkün olacak. Çarşamba günü öğleden sonra ise doğu bölgelerde yağış etkili olacak. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Bayrada hangi illerde yağış görülecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan Bayramı hava durumu raporu...
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Ramazan Bayramı öncesi birçok sektörde olduğu gibi 2. el otomotivde de hareketlilik yaşanıyor.<br><br>
Sektör temsilcileri, söz konusu hareketliliğin bayramlar öncesi ortaya çıkan mobilite ihtiyacından kaynaklandığını belirtiyor.
Otokoç Otomotiv İkinci El ve Filo Operasyonları Direktörü Birkan Çalışkan yaptığı açıklamada, mart ayının 2022 yılında en yüksek işlem hacmine ulaşılan 2. el pazarı sonuçları ile kapandığını bildirdi.
Martta 762 bin seviyesinde 2. el işlemi gerçekleştiğini aktaran Çalışkan, \"Bu ivme nisanda da devam ederken, talebin yüksek olduğu bir ay ile karşı karşıyayız. Beklenen pazar koşullarında ramazan ayı dönemi genellikle piyasadaki hareketliliğin azaldığı günlerdir. Bu durum, ayın ilk dönemlerinde etkisini bir miktar hissettirmekle birlikte bayram döneminde kullanıcıların bireysel mobilite ihtiyaçları da gün yüzüne çıkmış oldu. Bu nedenle talep iyi bir seviyede devam ediyor.\" diye konuştu.<br><br>
İçinde bulunulan dönemde bireysel mobilite ihtiyacının ötesinde 2. el aracın, tüketici açısından bir yatırım argümanı niteliği de taşıdığını kaydeden Çalışkan, bunun da talebin artmasına etki eden sebeplerden biri olduğunu söyledi.<br><br>
\"Pazardaki talep ve işlem yüzde 9 arttı\"<br><br>Birkan Çalışkan, 2. el pazarının ilk çeyrek performansını da değerlendirdi.<br><br>Bu yılın ilk çeyreğinin geneline bakıldığında, geçen yıla göre daha çok satış işleminin gerçekleştiğini aktaran Çalışkan, \"2021 yılının ilk çeyreğinde 1 milyon 650 bin 901 adetlik 2. el işlemine karşılık 2022 yılının birinci çeyreğinde 1 milyon 801 bin 66 adetlik bir 2. el işleminin gerçekleştirildiğini gördük. Bu da özellikle pazardaki talebin ve işlemin yüzde 9 arttığını göstermektedir. Tahminimizce daha çok büyüme yakalanabilirdi ancak araç bulunurluk seviyesindeki düşüklük bu hedefin biraz önüne geçti.\" ifadelerini kullandı.
Çalışkan, 2. el fiyatlarının kendi içerisindeki dinamiklerin dışında, daha çok sıfır araçlara bağlı olarak şekillendiğini söyledi.
Özellikle ocak ayından bugüne bakıldığında sıfır araç fiyatlarına bağlı olarak 2. el fiyatlarında yüzde 11'lik artış gözlemlediklerini aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:<br><br>\"Önümüzdeki dönemde de bunun nasıl seyredeceğini anlamak için sıfır araç fiyatlarındaki değişim ile ilgili öngörülere bakmak önemli bir argüman olacaktır. Hem ülkemizde hem yurt dışında üretilen araçların fiyatları tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyonun etkisiyle artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Avrupa'da yüzde 7,8 olarak açıklanmış olan enflasyon, kaynağındaki üretim maliyetlerinin artması sebebiyle sıfır araç fiyatlarındaki artışı da beraberinde getirmekte. Doğal olarak da artan sıfır araç fiyatları karşısında 2. el araç fiyatının da önümüzdeki dönemlerde artarak devam edeceği öngörüsündeyiz.\"
\"Anadolu’nun diğer illerinde de hatırı sayılır bir canlılık oluştu\"<br><br>2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür de 2. el otomotiv pazarında bayram hareketliliğinin yüzleri güldürdüğünü ifade ederek, \"Özellikle İstanbul'da Türkiye geneline göre son iki haftadır ölçülebilir bir hareketlilik tespit edilirken, Anadolu'nun diğer illerinde de hatırı sayılır bir canlılık oluştu.\" dedi.
Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 daha fazla 2. el araç satışı gerçekleşeceğini aktaran Ülgür, \"2022 yılı geneline baktığımızda ise durgun geçtiğini belirttiğimiz ilk 3 aya rağmen toplamda son 4 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artış söz konusu olacak. 2022'de 2. el pazarında iyi bir nisan yaşıyoruz. Bayram sonrası mayıs ayı çok daha hareketli geçecek. Bu hareketlilik umut verici.\" değerlendirmesinde bulundu.<br><br>
Ülgür, bayram sonrası ve yılın kalan ayları için fiyat artışları beklentisi ile 2. el firmalarının stok yapılarını güçlendirdiğini ve fiyat artışlarının devam etmesinin beklendiğini kaydetti.<br><br>
\"Talebin hızlı şekilde 2. el otomobillere kaydığını gözlemliyoruz\"<br><br>Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu ise geçen yıl çip krizi ve sevkiyat problemleri gibi unsurların etkisiyle sıfır araç pazarında tedarik sıkıntılarının gündeme geldiğini, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte buna ham madde sorununun eklendiğini ifade ederek, sıfır otomobillerde seyreden bu döngü sebebiyle tüketici talebinin, sıfırda araç bulunamadığı için 2. el araçlara yöneleceğini ve bu durumun fiyat artışlarına yol açacağını söyledi.
2021 sonunda gerçekleşen hızlı kur düşüşü ile 2. el fiyatlarında geçen şubat ayına kadar yaklaşık yüzde 15 düşüş gözlendiğini ve 2. el araç talebinde gözle görülür bir azalma tespit edildiğini aktaran Mutlu, şunları kaydetti:<br><br>\"Şubat ayı sonrası 2022 yılı ilk çeyreğinde döviz kurlarının stabil seyretmesi, bayram öncesi ve bahar döneminin gelmesiyle birlikte ikinci el araç satışlarında talebin artacağını söyleyebiliriz. Otomobil sektöründe mevsimsellik etkisi ve bayram döneminin gelmesiyle birlikte genellikle taleplerde artış gözlenir...
Sıfır araç bulunurluğunun geçtiğimiz yıla göre daha zayıf geçeceği bir döneme yaklaşırken talebin hızlı şekilde 2. el otomobillere kaydığını gözlemliyoruz. Bu talep artışının etkisiyle 2. el otomobil fiyatlarında mart ayına göre yüzde 5 yükseliş olduğu söylenebilir.\"
Ramazan Bayramı ikinci el oto piyasasını hareketlendirdi
Ramazan Bayramı öncesi 2. el otomotiv piyasasında hareketlilik yaşanırken, artan talebin fiyatları yükselttiği belirtiliyor.