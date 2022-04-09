Bakan Karaismailoğlu'ndan İBB'ye zam tepkisi: Çok yanlış bir karar

Bakan Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı'nda dün akşam İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

İftar sonrası İHMD üyesi muhabirlerle havalimanındaki dernek odasında sohbet eden Karaismailoğlu, bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İstanbul Havalimanı'nın önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Burası dünyanın transfer merkezi. İstanbul Havalimanı bizim gözbebeğimiz. Gözümüz gibi buraya bakıyoruz. Çok kıymet veriyoruz. Hakikaten bütün dünyanın gıpta ile baktığı bir proje burası. Bir de burası kamu-özel iş birliği olarak çok önem verdiğimiz ve dünyaya örnek olarak anlattığımız bir yer. Ben buranın havalimanı olmadan önceki halini de çok iyi biliyorum. Burası taş ve kum ocaklarının olduğu, hayatın sıfır olduğu bir yerdi. Yaşamın olmadığı bir bölgeydi.



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Buraya 10 milyar avroluk, devletten bir kuruş çıkmadan yapılan bir yatırım var. Bu hani çok kolay olacak iş değil. Bu yatırımın üzerine bir de burada 200 bine yakın kişiyi istihdam ediyorsunuz. Bir de üstüne burası kira sözleşme süresi boyunca da 22 milyar avro devlete direkt gelir kazandıran bir işletmeye dönüyor.



Ayrıca 2 yıl garanti edilen yolcu sayısını geçtiği için 20 milyon avro da devlete katkısı var. Böyle bir model olmasaydı devlet 10 milyar avroyu cebinden verecekti. Atatürk Havalimanı'nın eski halini ve oradaki sıkıntıyı biliyoruz. Yani hiç kimse oraya özenmesin. Marmara Denizi üzerinde saatlerce aşağıya inmek için tur attığımız, izin bekleyen uçakları çok iyi hatırlıyoruz."

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GÜNDEM İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam

'UÇAKLARI İETT GİBİ ARKADAN İTİNCE GİDİYOR ZANNEDİYORLAR'

Soru üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı yeniden devreye almak istemesine değinen Bakan İsmailoğlu, "Ben de ironiyle cevap vereyim o zaman. Onlar da uçakları İETT otobüsü gibi arkadan itince gidiyor zannediyorlar herhalde. Onun karşılığı tamamen bu yani. Atatürk Havalimanı'ndaki sıkıntıları biliyorduk zaten. O yüzden İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi olarak planlandı.



'Buraya uçak mı iner?' diyenler Şu an günlük 1.100 uçak iniyor. Bu sayılar 1.500'lere kadar çıkacak. İlave hesapları yaptığımızda çok çok daha yükseğe çıkacak bu sayılar. Yani bütün dünya burada birleşecek, buluşacak. Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti. Zaten oranın kuzey ve güney pistinin millet bahçesi olarak yapılması için işe başlanıyor."

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OYNAT 01:00 Bakan Karaismailoğlu'ndan "Atatürk Havalimanı'nı tekrar açacağız" diyen muhalefete esprili cevap Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Atatürk Havalimanı'nın yeniden açılacağına yönelik açıklamalara yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, 'Şu anda en olumsuz günlerde günlük bin 100 uçak iniyor İstanbul Havalimanı'na ve daha da artacak. Bunlar uçakları da İETT gibi itince gidiyor sanıyorlar. Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti. Oranın şimdi kuzey-güney pistine 'Millet Bahçesi' olarak işe başlanıyor. Bakanlık ihalesini yaptı. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alan olacak orada.' ifadelerini kullandı.



Karaismailoğlu daha sonra İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

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Türkiye'nin 2053'e kadar ulaşım alanında yapacağı yatırımların planladığını anlatan Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Bir devletseniz eğer uzun soluklu bir planlama yapmak zorundasınız. Dünyada gelişen trendleri ve oluşacak sorunlara bugünden çözüm üretmeniz gerekiyor. 2053 Ulaşım Master Lojistik Ana Planı da buradan kaynaklandı. Gerek nüfus artışları, gerek turizm ve ihracat ile ticaret rakamlarının önümüzdeki yıllarda ne olacakları üç aşağı beş yukarı belli.



Biz de onlara planlı bir şekilde uymak için bu ulaşım planı bizim olmazsa olmazımız. 2053'e kadar bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bütün sektörlerde yapabileceklerimizi planladık. 2053'e kadar ulaşımda 197 milyar dolarlık bir yatırım planladık."

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"Kanal İstanbul alternatif su yolu olarak hizmet verecek"

Bir soru üzerine Kanal İstanbul projesinin yapılmasının önemine değinen Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Bütün sektörler birbirine entegre etmek lazım. Aslında Kanal İstanbul da öyle. Kargonun yük tarafının uçak ayağı da var. Yani burada önemli bir lojistik liman planlıyoruz. Dünyada ki tane ana liman var. Singapur ve Roterdam. Ortada niye bir İstanbul olmamasın? Onu da planlıyoruz bir yandan. Kanal İstanbul dünya ticaret hacimlerinin büyümesi ve İstanbul Boğazı'ndan geçilen yük miktarı belli. Beş yıl sonra, on yıl sonra geçecek yük miktarı da giderek artıyor.

Şu anda bile İstanbul, Marmara Denizi'nde yani haftalarca süren beklemeler var. Hem o beklemeleri ortadan kaldırmak hem de Boğaz'ın güvenliğini sağlamak adına gemi trafiğini azaltmak için Kanal İstanbul'da alternatif bir su yolu olarak hizmet verecek. Demir yolu, kara yolu, Kanal İstanbul, deniz yolu havada da İstanbul Havalimanı hepsi birbiriyle entegre olup burası dünyanın merkezi olacak. Aslında hepsi bir logo gibi. Yerine oturmuş hava yolu, kara yolu, demir yolu bir logo gibi aslında. Bir tek Kanal İstanbul onları birleştirecek daha sonra."

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İstanbul'daki metro çalışmalarında gelinen durumu anlatan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul gibi metropol kentlerde toplu taşıma olmazsa olmaz. Çünkü başka bir alternatif yok. Siz kaliteli, güvenli, ekonomik bir toplu taşıma vatandaşa sunmak zorundasınız ki o toplu taşımayı kullansın. Herkes kendi özel aracıyla trafiğe çıkarsa burada işinden çıkılamaz bir hale gelecek. Bu metro yatırımları mutlaka yapmak lazım ve çok hızlı yapmak lazım" yorumunu yaptı.

Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Biz bakanlık olarak 103 kilometre yapıyoruz. Şu anda İBB'nin de devam eden 100 kilometre metro hattı var. Biz 2023 yılına kadar nerdeyse 103 kilometrenin tamamını bitirip İstanbulluların hizmetine sunacağız. İstiyoruz ki onlar da hizmette bizle yarışsınlar bir an önce bitip İstanbul'un trafiğini rahatlatsınlar ama maalesef o heyecanı orada göremiyoruz.

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Yapılan hizmetle yarışmak istiyoruz ama onların başkalarının yaptığı hizmetin üzerine çökme gayreti var. Bundan da rahatsız oluyoruz tabii ki. Herkesin ne yaptığını vatandaşımızın görmesi lazım. Hizmet yapmayanların buradan dersini alması lazım. Daha önce başlanmış metro hatları var İstanbul'da. İBB'nin yaptığı bütün hatlar daha önce başlanmış hatlar. 3 sene geçti neredeyse yeni hiçbir hat olmadığı gibi mevcutlarda da hiçbir çalışma yok.

Bu hızla 10 senede bitmez o metro hatları. İnsan bir İstanbullu olarak üzülüyor buna. Keşke akıllarını başlarına alıp bu işleri bir önce hızlandırsalar. Bu zihniyet meselesi kesinlikle. İstanbul'un kaynağı İstanbul'a yeter. Bunu kendileri de söylüyordu. Ama önceliklendirmek ve onlara yüklenmek gerekir. Çünkü İstanbul'un çok ciddi bütçeleri var. O bütçeleri bu yatırımlar için buraya veriliyor. Ama görüyoruz ki o bütçeler bu yatırımlara gitmiyor. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Zamanı gelince vatandaşımız bu yatırımın nereye gittiğini sorar. Bu metrolar mutlaka bitmek zorunda yoksa İstanbul trafiği içinden çıkılmaz bir hale gelir."

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İBB'ye zam tepkisi: Üstlerine vazife olan bir işte gündeme geldiklerini gördünüz mü?

İstanbul'da ulaşıma zam yapılmasını konusunda İBB yönetimini eleştiren Karaismailoğlu, "Bir de toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Çünkü özel araçlı yolculuklardan vatandaşı caydırmak için kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Bu devletin ve belediyenin birinci aslı görevi. Bunu sağlamak için bununla dertlenmek ve uğraşmak gerekir ama maalesef onu göremiyoruz. Keşke akıllarını başlarına alsalar ama üstlerine vazife olan bir işte gündeme geldiklerini gördünüz mü? Maalesef ama üstlerine vazife olmayan bütün işlerde lafları var, sözleri var. İnşallah düzelirler" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu'nun da katıldığı programın sonunda İHMD Başkanı Celal Uçan, Bakan Karaismailoğlu'na 1915 Çanakkale Köprüsü'ne asılması temennisi ile bir nazar boncuğu takdim etti.

Program, Bakan Karaismailoğlu ve İHMD üyesi muhabirlerin İstanbul Havalimanı'nda hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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OYNAT 00:57 Üniversite öğrencileri İBB önünde 'ulaşım zammı'nı protesto etti İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yakınında toplanan öğrenciler tarafından protesto edildi.



Yapılan yüzde 40 zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den, 602 TL'ye, öğrenci abonmanı 78 TL'den 109 TL'ye, ilk aktarma 3,92 TL'den 5,48 TL'ye yükseltildi.



İstanbulluları isyan ettiren zam kararı sonrası bir grup öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı.

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OYNAT 01:34 Halk TV'de İBB'ye zam tepkisi: Korkunç bir zam İBB yöneticileri için talihsiz bir karar CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ulaşıma yaptığı yüzde 40'lık zamma tepki gösterildi. Sunucu Ayşenur Arslan, 'Çok ciddi bir zam' ifadelerini kıllanırken, konuk gazeteci Faruk Eren ise, 'Sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam bence korkunç. İBB yöneticileri için talihsiz bir karar olmuş.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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