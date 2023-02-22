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Bakan Kasapoğlu: GSB Yurtları'ndan ayrılan öğrencilerin yurt ücreti ödemesi söz konusu değil

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir yurt ücreti ödemelerinin söz konusu olmadığını bildirdi.

18:42 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı ve bahar yarı yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını belirtti.


Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır."
ifadelerini kullandı.



#GSB
#Yurt
#Ücret
#Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
1 saat önce
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Bakan Kasapoğlu: GSB Yurtları'ndan ayrılan öğrencilerin yurt ücreti ödemesi söz konusu değil
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