Bakan Kasapoğlu'ndan Mesut Özil'e destek

Spor

İlkay ve Mesut milli takımlarını değiştirebilirler mi?

Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin sorumlusu olarak gösterilen İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in milli formaya veda edeceği konuşuluyor. Öyle ki Mesut Özil bugün yaptığı açıklamalarda kendisine gösterilen tepkilere detaylı bir açıklamayla cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf için "Yine olsa yine çektirirdim" diyen yıldız futbolcunun milli kariyerini sonlandırması bekleniyor. Bununla birlikte merak edilen konulardan bir tanesi de bu oyuncuların Türk Milli Takımı'nda oynayıp oynayamayacağı.