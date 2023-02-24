Bakan Kirişci: Çiftçilere 13,8 milyar liralık destek ödemeleri bugün yapılacak

Bakan Kirişci
Bakan Kirişci'nin açıklamaları şu şekilde;
"Depremin yarlarını sarmak gıda arz güvenliği aksaklıklarını gidermek için benimle birlikte 4 bakan yardımcısı arkadaşım binlerce personelimizle birlikte deprem bölgesine hizmet götürdük, götürmeye de devam ediyoruz.
4399 hayvan çadırını dağıtmış bulunuyoruz, 41 bin 61 ton odun verdik. Deprem bölgesindeki çiftçilerimizin Ziraat Bankası, Tarım Kredi’ye olan borçlarını 1 yıl süre ile ertelemiş durumdayız.
Borçlarını erteleme süresince herhangi bir faiz ödenmeyeceğinin altını çizmek isterim.
2 milyon 167 bin 958 üreticimize mazot ve gübre desteği kapsamında 12 milyar 508 milyon 946 bin 845 TL hesaplara geçmiş bulunuyor.
Mazot ve gübre desteği afet bölgesindeki illerde nakdi olarak verilecek. Diğer illerde Ziraat Bankası kartlarına bahsetmiş olduğumuz destekler tanımlı olacaktır.
301 bin 472 üreticimize 11 ilden bahsediyorum mazot ve gübre desteği 2 milyar 861 milyon 743 bin 200 TL ödenecek.
Nakit olarak destek paralarını kendileri bankalardan çekebileceklerdir. Tarımsal destekleme ödemeleri hem afet bölgemiz hem ülkemiz çiftçisine hayırlı ve bereketli olsun."