Gündem Bakan Kirişci çiftçilere müjdeyi verdi Mazot ve gübre alımında kullanılabilecekler
POLİTİKA

Bakan Kirişci çiftçilere müjdeyi verdi: Mazot ve gübre alımında kullanılabilecekler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geleneksel yaygın üretim konusundaki sıfır faizli 200 bin liralık tarım kredisinin 100 bin liralık kısmının mazot ve gübre alımında kullanılabileceğini ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Kirişci çiftçilere müjdeyi verdi: Mazot ve gübre alımında kullanılabilecekler
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Resmi Gazetede yayımlanan Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisinin Kullandırılmasına İlişkin Karar’da yapılan değişiklikle geleneksel bitkisel (yaygın) üretim konusundaki sıfır faizli ve üst limiti 100 bin lira olan yatırım ve işletme kredisinde yüzde 100 artış yapılarak 200 bin liraya çıkarılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Mazot ve gübre alımında kullanılabilecekler"

Kirişci, açıklamasında şunları kaydetti:

''Bu karara istinaden yapacağımız düzenleme ile 200 bin liralık sıfır faizli kredinin 100 bin liralık kısmı, mazot ve gübre alımında kullanılabilecektir. Böylece çiftçilerimiz, sağlanan bu imkanı ve diğer uygulamalarımızı kullanmak suretiyle ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabileceklerdir. Akıl ve alın teri döken çiftçimizi, ‘Sen Üret Yeter’ diyerek desteklemeye devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.''

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