Ekonomi Bakan Kirişci 255 bin üreticimize yönelik destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişci: 255 bin üreticimize yönelik destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kirişci: 255 bin üreticimize yönelik destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "255 bin üreticimize yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz." dedi.

Bakan Bilgin: EYT'de çözüm aşamasına geldik
EKONOMİ
Bakan Bilgin: EYT'de çözüm aşamasına geldik

Baştan sona değişiyor: SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!
FOTOĞRAF 12
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Emeklilik şartları ve hak kazanma koşullarına standart geliyor. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme olacak hem de SSK'lılar ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkmış olacak. Burada prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre de değişecek. Buna göre de üç ayrı dönem ele alınacak.
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Türkiye'de 2008 yılında yapılan reform ile tüm sosyal güvenlik kurumları bir çatı altında toplandı. Böylece daha önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı adı altında yürütülen işlemler Sosyal Güvenlik kurumu (SGK) adı altında birleştirilmiş oldu.

Ancak bu reforma rağmen kurumlar arasında bir norm birliği de sağlanmadı. Tüm kurumlarda emeklilik işlemleri, emekli maaşı bağlama sistemleri farklı olarak uygulanmaya devam ediyor.
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Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emekli olmak için bekleme süreleri ve prim gün şartları farklılık gösteriyor. Yine emekli maaşı hesaplanırken de farklı hesaplama sistemleri uygulanıyor.
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Bu noktada Bağ-Kur mensuplarının emeklilik şartları SSK'ya göre daha zor. Çünkü daha fazla prim biriktirmek zorundalar.

Örneğin 1995 yılında Bağ-Kur'lu bir kadın sigortalı 7.200 gün (20 yıl) prim biriktirmek zorundayken erkek Bağı-Kur'lu sigortalı için bu şart 25 yıl yani 9.000 günü buluyor.
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Aynı tarihte işe giren bir SSK'lı ise 570 gün prim ödediğinde emekli olabiliyor. Dolayısıyla bir Bağ-Kur'lu 9.000 gün ile emekli olurken yanında çalıştırdığı SSK'lı bir çalışanı 5.750 gün ile emekli oluyor üstelik daha fazla da emekli maaşı alabiliyor.
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FARKLILIK GİDERİLİYOR

Önceki gün açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, \"Esnafın bazı sorunları mevzuatla ilgili sorunlar. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de devletle toplum arasındaki güven duygusunu güçlendirir\" İfadelerini kullanmıştı.Böylece SSK'lılar ile Bağ-Kurlular arasındaki prim gün farkı ortadan kalkmış olacak.
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NASIL DEĞİŞECEK?

Burada prim eşitleme işlemleri işe giriş tarihine göre de değişecek. Buna göre de üç ayrı dönem ele alınacak.
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Birinci dönem 8 Eylül 1999 öncesi:

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş bir SSK'lı için prim gün şartı 5.000 bin ile 5.975 gün arasında değişiyor.

Burada Bağ-Kur'lu için ise kadınlarda 7.200 gün erkeklerde 9.000 gün olarak uygulanıyor.

Bir eşitleme söz konusu olduğunda Bağ-Kur'lular için de 5.000 ile 5.975 gün arasında bir prim şartı getirilmesi söz konusu olacak.
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İkinci dönem 1999-2008 arası:

Bu dönemde ise SSK'lılarda prim gün şartı kadın erkek ayrımı olmadan 7.000 güne çıkartıldı.

Bağ-Kur'da ise erkeklerde 9.000 gün kadınlarda ise 7.200 gün olarak uygulanmaya devam ediyor.

Bir eşitlenme söz konusu olduğunda ise Bağ-Kurlular için de kadın erkek ayrımı olmadan prim gün sayısı 7.000 güne indirilecek.
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çüncü dönem 2008 sonrası:

Bu dönemde ise SSK'lar için prim gün sayısı kadın erkek ayrımı olmadan 7.200 güne çıkartıldı.

Bağ-Kur'da ise yine kadınlar 7.200 erkekler ise 9.000 gün şartıyla emekli olmaya devam ediyor.

Burada bir eşitleme söz konusu olduğunda ise yine Bağ-Kur'lularda da kadın erkek ayrımı olmadan prim gün sayısı 7.200 gün olarak uygulanacak.
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KISMİ EMEKLİLİKTE EŞİTLİK

Tam emeklilik dışında kısmi emeklilik açısından da iki kurum arasında farklılıklar bulunuyor.

SSK'lılar 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuşlar ise 15 yıl 3.600 gün ile kısmi emekli olurken Bağ-Kur'lularda bu şart 5.400 güne çıkıyor.

8 Eyül 1999 sonrasında ise SSK'lılar 25 yıl ve 4.500 gün ile emekli olurken BAĞ-Kur'lularda şart yine 5.400 gün yani 15 yıl prim olarak uygulanıyor.

Burada sağlanacak bir eşitlik ile Bağ-Kur'lular için de 3.600 gün veya 4.500 gün ile emeklilik söz konusu olabilecek.
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KISMİ EMEKLİLİKTE EŞİTLİK

Tam emeklilik dışında kısmi emeklilik açısından da iki kurum arasında farklılıklar bulunuyor.

SSK'lılar 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuşlar ise 15 yıl 3.600 gün ile kısmi emekli olurken Bağ-Kur'lularda bu şart 5.400 güne çıkıyor.

8 Eyül 1999 sonrasında ise SSK'lılar 25 yıl ve 4.500 gün ile emekli olurken BAĞ-Kur'lularda şart yine 5.400 gün yani 15 yıl prim olarak uygulanıyor.

Burada sağlanacak bir eşitlik ile Bağ-Kur'lular için de 3.600 gün veya 4.500 gün ile emeklilik söz konusu olabilecek.
Baştan sona değişiyor: SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emeklilik sistemi baştan sona değişiyor. Emeklilik sisteminde Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim farkı giderilecek. Peki nasıl bir değişiklik olacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milet İttifakının aday derdi bizi niye gersin ki?
OYNAT 00:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milet İttifakının aday derdi bizi niye gersin ki?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının arından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, 'Kemal Kılıçdaroğlu, partililerine 'benimle misiniz?' diye sordu. Seçimlere az bir süre kala sizce ortak aday Kılıçdaroğlu olabilir mi? sorusunu cevapladı.

'O bizim derdimiz değil, o onların derdi.' diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, 'Onların derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aradaki fark bu.' ifadelerini kullandı.


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