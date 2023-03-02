Bakan Kirişci: Deprem bölgesinde 73 bin köy evi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci TMO Ankara misafirhanesinde depremzedelerle bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ankara Misafirhanesinde, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Eşi Hanife Kirişci ile depremzedelerle bir süre sohbet eden ve 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Kirişci, çocuklara oyuncak hediye etti.
TMO konteyner üretiyor
Bakanlık olarak 5 binin üzerinde iş makinası ve 15 binin üzerinde personelle deprem bölgesinde faaliyetlerini yürütmeye devam ettiklerini aktaran Kirişci, bölgede tarımsal faaliyetlerin yürümesi ve üreticilerin mağdur olmaması için her türlü desteğin verildiğini, depremzedelerin diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de çaba gösterdiklerini dile getirdi.
Akıllı köyler kurulacak
Program sonrası TMO atölyesini ziyaret eden Kirişci, TMO'nun kendi imkanlarıyla deprem bölgesindeki iş yerleri için ürettiği konteynerleri inceledi ve imalat süreciyle ilgili çalışanlardan bilgi aldı.