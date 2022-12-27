Gündem Bakan Kirişci Evcil hayvanların kimliklendirilmesi projesinde süre uzatılabilir
ANKARA

Bakan Kirişci: Evcil hayvanların kimliklendirilmesi projesinde süre uzatılabilir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci evcil hayvanların kimliklendirilmesi projesinde sürenin uzatılma ihtimalini değerlendirerek, ''Bir bakacağız ona; yani şu ana kadarki rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz, olabilir" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kirişci: Evcil hayvanların kimliklendirilmesi projesinde süre uzatılabilir
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvanlara çip takılması uygulamasında bir sorunun olmadığını, kimliklendirme işleminin Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerinde yapıldığını bildirdi.

Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin, sahipsiz hayvanlar ile evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması uygulamasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Sahipsiz hayvanlar için yapılması planlanan barınakların sorulması üzerine Kirişci, çalışmanın devam ettiğini, İstanbul'da 39 ilçeye yazıyı gönderildiğini ve bu belediyelerin değerlendirme sonrası dönüş yapacağını söyledi.

Kirişci, İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda barınakların yapılacağı yerlerinin hazır olduğu bilgisini vererek, istenildiği takdirde belediyeler ve Valilik koordinasyonunda bu yerlerin verilebileceğini kaydetti.

"Mikroçip bulunmadığı" iddialarına ilişkin bir soru üzerine Kirişci, "Çip krizi yok, kimliklendirme işlemini il ve ilçe müdürlüklerimiz yapıyor." dedi.

Bakan Kirişci, mikroçip uygulamasında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin de "Bakacağız, şu ana kadarki rakamlar ve genel gidişatına da bakarak onu değerlendireceğiz. 5 gün var, olabilir." diye konuştu.

Bakan Kirişci müjdeyi açıkladı: Hesaplara yatırılmaya başlandı
EKONOMİ
Bakan Kirişci müjdeyi açıkladı: Hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Kirişci: Türkiye 132 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyor
EKONOMİ
Bakan Kirişci: Türkiye 132 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyor
Zirve belli oldu

Zirve belli oldu

​2022'de en çok izlenen 10 film.
Pisa Kulesine benzetiliyor

Pisa Kulesi'ne benzetiliyor

Bir yıl boyunca incelendi: Hareketlilik ve kayma görülmedi.
İstanbulda toplu ulaşıma zam

​Servis, minibüs, tam bilet, öğrenci bileti ve taksi ne kadar oldu?

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

​47 yıl boyunca evlerde kullanılabilecek.

İlginç görüntüyü ilk kez görenler telefona sarıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.