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Gündem Bakan Koca BioNTechin sahibi Prof Dr Uğur Şahinle görüştü
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Bakan Koca BioNTech’in sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin'le görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydi" ifadelerini kullandıç

Haber Merkezi DHA
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "PROF. DR. UĞUR ŞAHİN’LE bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik."

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