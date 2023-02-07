Bakan Koca: Hatay'da bin 846 kişi kurtarıldı ekip sayımız yarın iki katına çıkacak

Koca, "Şu an Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik ve bu sayının daha da artabileceğini düşünüyoruz.

Burada 2 bin 902'si arama-kurtarma personeli olmak üzere farklı kurumlardan toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor.