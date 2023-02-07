Bakan Koca: Hatay'da bin 846 kişi kurtarıldı ekip sayımız yarın iki katına çıkacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Depremlerin yüz ölçümü olarak çok geniş bir alanı ve zorlu bir coğrafyayı vurduğuna işaret eden Koca, kötü hava koşulları nedeniyle gerekli ekipman ve kurtarma ekiplerinin depremden zarar gören merkezlere büyük emeklerle ulaşabildiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Koca, çalışmalar devam ettikçe depremin yarattığı yıkımın daha da net ortaya çıktığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ne yazık ki toplam 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti, 31 bin 777 yaralımız var. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Yaralılar için diğer illerden deprem bölgesine 1124 ambulans, 243 UMKE timiyle birlikte toplam 6 bin 30 acil sağlık personelinin görevlendirildiğini aktaran Koca, ayrıca hastanelere, 1201'i farklı branşlarda uzman hekim olmak üzere, toplam 2 bin 924 sağlık çalışanının takviye edildiğini söyledi. Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Deprem bölgesinde 78 adet acil müdahale ünitesi ve ağır iklim çadırı kurduk. İskenderun'dan yaralılarımızı kara ambulanslarımızla ağırlıklı olarak Mersin Şehir Hastanesine naklettik. Dün gece de 98 yaralımız Milli Savunma Bakanlığımızın İskenderun gemisi ile Mersin'e ulaştırıldı. Mersin Şehir Hastanemizde 170'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 590 yaralımız tedavi altında.
Hatay'daki yaralılarımızı ise Adana Şehir Hastanesine ve bölgedeki hastanelere naklettik. Şu an Adana Şehir Hastanemizde 220'si yoğun bakımda olmak üzere, toplam 600 yaralımızın tedavisine devam ediliyor. Ayrıca Reyhanlı, Dörtyol, Samandağ, Yayladağı, Kırıkhan hastanelerimiz yaralılarımıza hizmet veriyor."
Sağlık Bakanı Koca, durumu kritik yaralıların ise uçak ambulanslarla Ankara ve İstanbul'daki şehir hastanelerine taşındığına işaret ederek, "Şu ana kadar 300'e yakın yaralımızı da bu şekilde naklettik." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm imkan ve kabiliyetiyle yaraları sarmak için bölgede olduğunu vurgulayan Koca, "Tüm ekiplerimize ve gönüllü olarak yardıma koşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki yaşadığımız afetleri bugüne kadar birlik olarak, metanetle, dayanışmayla atlattık, bugün de öyle olacak. Milletimizden dua bekliyoruz." ifadesini kullandı.