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Bakan Koca oyunu Üsküdar'da kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulunda kullandı.

13:57 . 14/05/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan da oyunu Saffet Çebi Ortaokulunda kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da oyunu Saffet Çebi Ortaokulunda kullanmıştı.

Koca, oy kullanmaya saat 12.50'de eşi Hale, oğulları Zahid Esat ve Abdülaziz Emir ile geldi.

Oyunu 3280 numaralı sandıkta kullanan Koca, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "Güzel Türkiye'm için oyumuzu kullandık. Millet iradesi tecelli edecek. Milletimize, ülkemize, insanlığa hayırlı olsun. Bugünün, Türkiye Yüzyılı'nın ilk günü olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Koca, oy kullanmak için bir süre sırada bekledi ve bu esnada vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.



#Fahrettin Koca
#oy verme işlemi
#Üsküdar
#İstanbul
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