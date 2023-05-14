Bakan Koca oyunu Üsküdar'da kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandı. Bugüne kadar siyasetçilerin her şeyi söylediğini belirten Çavuşoğlu, "Bazen söylenmesi gerekeni söyledik. Bazen belki daha fazlasını söyledik. Ama bugün söz millette. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, diyoruz. Ve milletimizin ferasetine güveniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tekrar." dedi.