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Bakan Koca: Yolu kapanan köydeki engelli hastamız hastaneye nakledildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kapalı bir köyde mahsur kalan engelli hasta için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Koca, köyde mahsur kalan engelli hasta için sağlık ekiplerinin seferber olduğunu ve paletli ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

16:56 . 3/02/2023 Cuma
DHA
Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı yolu kapalı bir köyde 14 yaşında engelli bir hasta mahsur kaldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Şemdinli'ye bağlı bir köyde yaşayan 14 yaşındaki engelli hastamız için alınan çağrı üzerine seferber olan ekiplerimiz yolu kapalı ve çığ tehlikesi olan köye paletli ambulansla 2 saatte ulaştı. Yapılan ilk müdahale sonrası hastamız Şemdinli Devlet Hastanesi’ne nakledildi"
dedi.


#Hakkari
#Sağlık Bakanlığı
#Şemdinli
1 saat önce
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Bakan Koca: Yolu kapanan köydeki engelli hastamız hastaneye nakledildi
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