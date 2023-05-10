Bakan Koca’dan 'Aydın Şehir Hastanesi' paylaşımı: 'Çok yakında' diyerek duyurdu

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler’de inşaatına başlanan ve Aydın’ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi’nin yapımı aralıksız olarak sürüyor.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde, 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından yapımı gerçekleştirilen hastane tamamlandığında Aydın ve Ege Bölgesi’nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor.

Bu çerçevede 270 bin metrekare inşaat alanına sahip bin 448 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi’nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Şehir Hastanesi paylaşımı dikkat çekti.





AYDIN ŞEHİR HASTANESİ ÇOK YAKINDA HİZMETE AÇILIYOR. 1.448 yatak kapasiteli. 365 polikliniği, 34 ameliyathanesi var. Yoğun bakıma 250, diyalize 45 yatak ayrıldı. Anjiyo, Kemoterapi, Hemodiyaliz, Kemik Dansitometri, Fizik Tedavi Ünitesi, Yanık Ünitesi özellikli birimleri arasında. pic.twitter.com/neWSOwdv3y — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2023

'Çok yakında hizmete açılıyor'

Aydın Şehir Hastanesi’nin çok yakında hizmete açılacağını müjdeleyen Bakan Koca, paylaşımında “Aydın Şehir Hastanesi çok yakında hizmete açılıyor. Bin 448 yatak kapasiteli. 365 polikliniği, 34 ameliyathanesi var. Yoğun bakıma 250, diyalize 45 yatak ayrıldı. Anjiyo, Kemoterapi, Hemodiyaliz, Kemik Dansitometri, Fizik Tedavi Ünitesi, Yanık Ünitesi özellikli birimleri arasında” ifadelerine yer verdi.











