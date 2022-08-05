Gündem Bakan Kocadan malpraktis davaları açıklaması
POLİTİKA

Bakan Koca'dan 'malpraktis davaları' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, malpraktis davalarıyla ilgili yasanın, sonuçlanmış davaları kapsamadığını belirtip, "Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Kocadan malpraktis davaları açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak" dedi.

MALPRAKTİS NEDİR?

Malpraktis, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'na göre, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi; hekimliğin kötü uygulaması anlamına gelir.

Vakalar artıyor: Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 tablosunu açıkladı
KORONAVİRÜS
Vakalar artıyor: Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 tablosunu açıkladı

Bakan Koca: Sağlıkçıların özlük hakları devreye giriyor
HAYAT
Bakan Koca: Sağlıkçıların özlük hakları devreye giriyor
Türkiyede yüzüne bile bakılmıyor

Türkiye'de yüzüne bile bakılmıyor

Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton ihraç ediliyor.
Dünya yıldızı G.Saraya çok yakın

'Dünya yıldızı G.Saray'a çok yakın'

​İtalyan basını, flaş transferin bitmek üzere olduğunu açıkladı.
81 ilde dev operasyon: İçişleri talimat verdi her yer didik didik edildi

​Meteorolojiden hafta sonu uyarısı

​Soçi'de kritik zirve başladı.

​Son şampiyon, Süper Lig'in açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor.
Türkiye kavruldu onlar soba yaktı

Türkiye kavruldu onlar soba yaktı

Bir ilimizde termometreler 'eksi'yi gösterdi.

​'Anne kadın baba erkektir'

Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti: Cenazesini böyle taşıdı.

​'Sadece bir tanesi bile mahvetmek için yeter' deyip uyardılar.

Sarayın altındaki gizli hazinenin haritası bulundu.

​Yediiklim Yayınevi baskınında yeni gelişme
Avrupa'nın en yaşlısı

Avrupa'nın en yaşlısı

​Süper Lig'in tecrübeli isimlerini sizler için derledik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.