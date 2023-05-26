Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın SMA testi iddiasına cevap: ABB Başkanı'na dokuz soru yöneltti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA testi iddiasında bulunan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cevap vererek yönelttiği dokuz sorunun da cevabını istedi.

Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir yayında evlilik öncesi çiftlere SMA taraması programı vaadinde bulundu.

Bakan Koca da buna değinerek Kılıçdaroğlu'nun söz konusu vaadinin 2021 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini anımsattı.

"Türkiye'de bir ilk değil"

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı bu paylaşımı CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da alıntılayıp belediye olarak 27 Şubat 2021 tarihinde ücretsiz SMA testini yapmaya başladıklarını ve bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu savundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yavaş'ın bu iddialarına da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Koca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'yaptık' dediği hizmetin Türkiye'de ilk olmadığını söyledi.

Paylaşımında, "Mansur Bey, Örnek olmak ne kadar değerliyse örnek almak da o kadar değerlidir. Ancak yaptığınızı iddia ettiğiniz SMA tarama testleri ile ilgili örnek bir durum söz konusu değil. SMA taramaları sadece evlenecek çiftlere değil yeni doğan bebekler için de merkezi programa alınmış ve Bakanlığımızca etkin şekilde yürütülmektedir. Size biraz da bilgi içeren bazı sorularım var." ifadelerini kullanan Koca, Mansur Yavaş'a dokuz soru yönelterek cevaplarını istedi.

"Yaptık dediğiniz testleri nerede yaptınız?"

Kayıtlarda taramalara ilişkin bir müracaat olmadığını söyleyen Koca, "İzinsiz olarak ve “örnek olmak” amacıyla bu taramaları yapmışsanız bile nerede yaptığınızı öğrenmek isterim. Kayıtlarımızda belediyenize ait bu imkanları haiz bir laboratuvar ruhsatı bulunmamaktadır. Yaptık dediğiniz testleri nerede yaptınız?" ifadelerini kullandı.





Mansur Bey,



Örnek olmak ne kadar değerliyse örnek almak da o kadar değerlidir. Ancak yaptığınızı iddia ettiğiniz SMA tarama testleri ile ilgili örnek bir durum söz konusu değil. SMA taramaları sadece evlenecek çiftlere değil yeni doğan bebekler için de merkezi programa alınmış… https://t.co/VA2n0YGBFA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 25, 2023







