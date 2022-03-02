Bakan Koca'dan maske açıklaması: Başka pek çok konuyu ele alacağız

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Saat 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" ifadelerine yer verdi.

SAAT 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu! pic.twitter.com/O9XMqQcJhq — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2022

Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00'da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.