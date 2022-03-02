Bakan Koca'dan maske açıklaması: Başka pek çok konuyu ele alacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18'de yapacakları basın toplantısına ilişkin olarak bilgi verdi. Bakan Koca, "Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyu ele alacağız" dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00'da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.