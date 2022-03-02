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ANKARA

Bakan Koca'dan maske açıklaması: Başka pek çok konuyu ele alacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18'de yapacakları basın toplantısına ilişkin olarak bilgi verdi. Bakan Koca, "Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyu ele alacağız" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan maske açıklaması: Başka pek çok konuyu ele alacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Saat 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" ifadelerine yer verdi.

Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00'da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Bakan Koca milyonların beklediği haberi saat 18.00'da duyuracak: Maskeler atılacak mı?
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Koronavirüs Bilim Kurulu salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor.<br><br>
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada \"18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım.
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Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum.
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Buluşmak üzere\" mesajını paylaştı.<br><br>
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Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili soruya bu 23 Şubat Çarşamba gününü işaret ederek \"Gelecek hafta çarşamba günü mücadeleyi ve geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız.
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Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak.
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Maske ve benzeri tedbirler ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım\" demişti.
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Maske zorunluluğu ile ilgili kararın Bilim Kurulu toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor. <br><br>
Bakan Koca milyonların beklediği haberi saat 18.00'da duyuracak: Maskeler atılacak mı?
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00'da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.


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