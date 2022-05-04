Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde: Sonuç çok yakın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı süresince toplam 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıklayarak, sağlık çalışanlarının itibar ve emeklerinin daha iyi maddi karşılığı için sonucun yakın olduğunu vurguladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı.
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının itibar ve emeklerinin daha iyi bir maddi karşılığı için sonucun çok yakın olduğunu söyledi.
"SONUÇ ÇOK YAKIN"
Bakan'ın yaptığı paylaşım şöyle:
"73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın"
73.965 SAĞLIK ÇALIŞANI bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın.