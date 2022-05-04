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ANKARA

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde: Sonuç çok yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı süresince toplam 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıklayarak, sağlık çalışanlarının itibar ve emeklerinin daha iyi maddi karşılığı için sonucun yakın olduğunu vurguladı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Kocadan sağlık çalışanlarına müjde: Sonuç çok yakın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının itibar ve emeklerinin daha iyi bir maddi karşılığı için sonucun çok yakın olduğunu söyledi.

"SONUÇ ÇOK YAKIN"

Bakan'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın"

Bakan Koca'dan hastalara ve sağlık çalışanlarına sürpriz ziyaret: Şaşkınlıklarını gizleyemediler
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Bakan Koca, ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret etti.
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Sağlık çalışanlarının bayramını tebrik eden Koca, hastaları da ziyaret etti.
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Doktorlardan hastaların durumuna ilişkin bilgi alan Koca, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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Daha sonra personel odasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Koca, personelin taleplerini dinledi.
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Hastanelere sürpriz ziyaret gerçekleştiren Koca'yı hastanede gören sağlık çalışanları ve hastalar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.
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Bakan Koca, daha sonra sırasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.
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Bakan Koca'dan hastalara ve sağlık çalışanlarına sürpriz ziyaret: Şaşkınlıklarını gizleyemediler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı İstanbul'da bazı hastanelerin acil servislerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının ve hastaların bayramını kutladı. Koca'yı hastanede gören sağlık çalışanları ve hastalar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına müjdeleri tek tek açıkladı: 3600 ek gösterge yıl bitmeden bitecek
OYNAT 03:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına müjdeleri tek tek açıkladı: 3600 ek gösterge yıl bitmeden bitecek
Sağlık çalışanlarıyla iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik müjdeleri açıkladı. Sağlıkta şiddet yasasının bayram sonrasında kanunlaşacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız.' şeklinde konuştu.
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