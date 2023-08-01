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Bakan Koca'dan sağlıkçılara reform müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla ikinci “Beyaz Reform” dönemini başlattıklarını bildirdi.

04:00 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Fahrettin Koca.

Fahrettin Koca.

Bakan Koca, tüm sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, büyük bir sağlık savaşımı verdikleri günlerin ertesinden başlayarak sağlık meslek grubu mensuplarına tüm yönleriyle daha yüksek saygınlık kazandırma, çalışma şartlarını her bakımdan iyileştirme kararlılığı içinde olduklarını vurguladı.

Beyaz Reform’un ikinci döneminde, sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi konular üzerinde çalışıldığını bildirdi.

ŞİDDETE KARŞI EYLEM PLANI

Tamamlama aşamasında oldukları “Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı” kapsamında Beyaz Kod sisteminin bir alt aşamasının hayata geçirileceğini ve ayrıca hastanelerde polis ve güvenlik görevlisi sayısının artırılacağını kaydetti. Bakan Koca, yanlış zeminlerde ifade edilen taleplerin, hastaya hizmeti aksatan tutumların sağlık çalışanlarının itibarını zedeleyeceğinin altını çizerek, “Dönemsel haletiruhiyemizin, sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz” ifadesini kullandı.



#Sağlık
#Fahrettin Koca
#Beyaz Reform
31 dakika önce
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