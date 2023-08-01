Bakan Koca'dan sağlıkçılara reform müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla yeni bir reform döneminin başlatılmış olduğunu açıkladı. Sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere pek çok konuyu Beyaz Reform’un ikinci döneminde üzerinde çalışılan başlıklar arasında örnek gösteren Koca, ''Dönemsel haletiruhiyemizin, sorun çözme amacı yerine başka amaçlar güttüğünden pek emin olamayacağımız taraflarca fırsat bilinmesine izin vermemeliyiz'' ifadelerini kullandı. Mektup, sendikaların 1-2 Ağustos iş bırakma davetine karşın önemli mesajlar içeriyor.