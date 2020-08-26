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Gündem Bakan Kurum açıkladı Giresundaki sel felaketi mağdurlarının borçları altı ay ötelenecek
GİRESUN

Bakan Kurum açıkladı: Giresun'daki sel felaketi mağdurlarının borçları altı ay ötelenecek

Giresun’da geçen hafta sonu etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. Sekiz kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası büyük bir zarar gören kentte çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, içme suyu hattına ilişkin çalışmaların tüm ilçelerde devam ettiğini, bugün akşama kadar ilçelerin tamamına su verileceğini belirterek, "Belediyelerimizin talebi halinde İller Bankamıza olan borçları, ana para sabit kalarak 6 ay ötelenecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum felaket bölgesinde incelemelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum felaket bölgesinde incelemelerde bulundu.

Giresun’un Dereli ilçe merkezinde hafta sonu yaşanan şiddetli sağanak sele dönüştü. Bir kentin silüetini değiştiren felakette sekiz vatanda hayatını kaybetti. Ev ve iş yerleri çamura gömülürken, temizlik çalışmaları ise devam ediyor.

Giresun'da sel felaketi: Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı
GÜNDEM
Giresun'da sel felaketi: Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı

Giresun'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların yanına kepçe ile ulaştı
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Giresun'da yaşanan sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların yanına kepçe ile ulaştı
Giresun'da Bakanların sel felaketinin yaşandığı bölgede mahsur kalanların yanına kepçe ile ulaştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

"Gün içinde temiz su verilecek"

Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, içme suyu hattına ilişkin çalışmaların tüm ilçelerde devam ettiğini, bugün akşama kadar ilçelerin tamamına su verileceğini belirterek, "Belediyelerimizin talebi halinde İller Bankamıza olan borçları, ana para sabit kalarak 6 ay ötelenecek" açıklamasında bulundu.

Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi
GÜNDEM
Giresun'u sel vurdu: Böylesi görülmedi

Giresun'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi
GÜNDEM
Giresun'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi

​Giresun'da sel felaketi: Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı
FOTOĞRAF 9
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Giresun’da geçen hafta sonu etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndüğü için büyük bir zarar gören ilçe halkı sular altında kalan ev ve iş yerlerindeki çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor.
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İş yerini temizleme çalışmalarını sürdürenlerden birisi olan İbrahim Hamurcuoğlu ise kuyumcu dükkanındaki çamur deryasında altın ve değerli antika eşyalarını arıyor.
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Kuyumcu dükkanında eşyalarından ziyade altın ve ziynet eşyalarıyla beraber antikaların bulunduğunu anlatan İbrahim Hamurcuoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Akşam sağanak yağış başlayınca dükkanımı erken kapatıp vitrini boşaltıp kasaya koydum. Ancak yine de acele ettiğimden kasa dışında altın, ziynet ve antika eşyalar kalmıştı. Sel suları gelince de çaresiz bir şey yapamadık. Evden sadece izleyebildik. Şimdide dükkan dolusu çamurun içerisinde ne kurtarabilirsek kardır diye altınlarımızı arıyoruz. Tek tesellimiz canımız sağ ancak malda canın yongasıdır diyoruz. Çamurun içerisinde bulup kurtardıklarımız oluyor ancak saat gibi bozulan eşyalarımız içinde yapacak bir şeyimiz yok. Dükkanın içindeki çamuru altın eşyalarımızı arayarak temizliyoruz.”
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Sel olduğu sırada dükkanın arka tarafından eve kaçtıklarını ve geldiklerinde bütün malzemenin kapıdan dışarıya çıkmış olduğunu gördüklerini dile getiren Mustafa Sezgi isimli esnaf ise şöyle konuştu:
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“5 civarıydı. Kapıları kapattık, baktık ki yine de su geliyor içeriye. Bel hizamıza kadar su geldi. Arkada bir lavabomuz var, oradan eve çıktık. Mal canın yongasıdır. Gece baktık ki su daha da yükselmiş. Boğaz seviyesine kadar su gelmiş, kapı açılmış, mallar dışarıya çıkmış. Kapıyı kapatmaya çalıştık kapatamadık.”
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Tüm veresiye defterleri balçığa bulanan Sezgi, çamur içindeki veresiye defterlerini göstererek şu ifadeleri kullandı:
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“Her şeyimiz bitti. Devletimizden yardım bekliyoruz, geleceğinden de hiçbir şüphemiz yok. Bakanımız Süleyman Soylu 4 gündür gecesi ile gündüzüyle burada. Diğer bakanlarımız, kurum amirlerimiz hepsi burada çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin, devletimizin zararımızı karşılayacağına eminiz.”
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​Giresun'da sel felaketi: Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı
Giresun'un Dereli ilçe merkezinde hafta sonu yaşanan selde vatandaşların iş yerleri çamur altında kaldı. Kuyumcu çamur içinde altınlarını aradı. Başka bir iş yeri sahibi ise çamurlar içinden bulduğu alacak defterini temizleme telaşına düştü. Kuyumcu sahibi İbrahim Hamurcuoğlu, "Tek tesellimiz canımız sağ ancak malda canın yongasıdır diyoruz. Çamurun içerisinde bulup kurtardıklarımız oluyor ancak saat gibi bozulan eşyalarımız içinde yapacak bir şeyimiz yok. Dükkanın içindeki çamuru altın eşyalarımızı arayarak temizliyoruz.” dedi.

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