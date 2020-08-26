Bakan Kurum açıkladı: Giresun'daki sel felaketi mağdurlarının borçları altı ay ötelenecek
Giresun’da geçen hafta sonu etkili olan yağışın sele dönüşmesi sonucu ev ve iş yerleri çamur deryasına döndü. Sekiz kişinin hayatını kaybettiği felaket sonrası büyük bir zarar gören kentte çamur temizleme çalışmalarına devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, içme suyu hattına ilişkin çalışmaların tüm ilçelerde devam ettiğini, bugün akşama kadar ilçelerin tamamına su verileceğini belirterek, "Belediyelerimizin talebi halinde İller Bankamıza olan borçları, ana para sabit kalarak 6 ay ötelenecek" dedi.
Giresun’un Dereli ilçe merkezinde hafta sonu yaşanan şiddetli sağanak sele dönüştü. Bir kentin silüetini değiştiren felakette sekiz vatanda hayatını kaybetti. Ev ve iş yerleri çamura gömülürken, temizlik çalışmaları ise devam ediyor.
Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, içme suyu hattına ilişkin çalışmaların tüm ilçelerde devam ettiğini, bugün akşama kadar ilçelerin tamamına su verileceğini belirterek, "Belediyelerimizin talebi halinde İller Bankamıza olan borçları, ana para sabit kalarak 6 ay ötelenecek" açıklamasında bulundu.