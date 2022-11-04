Bakan Kurum: Bir cami minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Kurum, "Güzel İzmir'imize geçmiş olsun. Ekiplerimiz şu ana kadar bir cami minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı. Tüm kurumlarla koordineli bir şekilde süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
GÜNDEM
AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama: Bir saat içinde 13 artçı sarsıntı meydana geldi
FOTOĞRAF 30
İzmir’de merkez üssü Buca ilçesinde 03.29 saatinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
. İzmirlilere 30 Ekim 2020 depremini hatırlatan depremde, Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Cami’nin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı.
İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir’e geldi. Soylu, “3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca’ya da geçeceğiz. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız sözlerine yer verdi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. bilgisini verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, Konakta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok. ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmirin Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.
AFADın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmirde meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, saat 03.29da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.
İzmir 4,9 büyüklüğünde deprem: Cami minaresi yıkıldı 20 binada çatlaklar oluştu
İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. Konak ilçesinde ise bir caminin minaresi yıkıldı, 20 evde çatlaklar meydana geldi. Depremde iki kişi yaralandı.