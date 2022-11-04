Bakan Kurum: Bir cami minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin ''Ekiplerimiz şu ana kadar bir cami minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı.'' dedi.

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