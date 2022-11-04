Gündem Bakan Kurum Bir cami minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık
İZMİR

Bakan Kurum: Bir cami minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin ''Ekiplerimiz şu ana kadar bir cami minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı.'' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum: Bir cami minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık
İzmir'deki 4,9 büyüklüğünde depremde bir caminin minaresi yıkıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, "Güzel İzmir'imize geçmiş olsun. Ekiplerimiz şu ana kadar bir cami minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı. Tüm kurumlarla koordineli bir şekilde süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama: Bir saat içinde 13 artçı sarsıntı meydana geldi
GÜNDEM
AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama: Bir saat içinde 13 artçı sarsıntı meydana geldi

İzmir 4,9 büyüklüğünde deprem: Cami minaresi yıkıldı 20 binada çatlaklar oluştu
FOTOĞRAF 30
Title
İzmir’de merkez üssü Buca ilçesinde 03.29 saatinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Title
. İzmirlilere 30 Ekim 2020 depremini hatırlatan depremde, Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Cami’nin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı.
Title
İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Title
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir’e geldi. Soylu, “3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca’ya da geçeceğiz. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız sözlerine yer verdi.
Title
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. bilgisini verdi.
Title
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, Konakta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok. ifadelerini kullandı.
Title
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmirin Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.
Title
AFADın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmirde meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.
Title
Açıklamada, saat 03.29da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İzmir 4,9 büyüklüğünde deprem: Cami minaresi yıkıldı 20 binada çatlaklar oluştu
İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. Konak ilçesinde ise bir caminin minaresi yıkıldı, 20 evde çatlaklar meydana geldi. Depremde iki kişi yaralandı.


Borsa rekoradoymuyor

Borsa rekora
doymuyor

Yeni ​güne tarihi zirveyle başladı.
Aniden bastırdıkarayolu ulaşıma kapandı

Aniden bastırdı
karayolu ulaşıma kapandı

​Artvin'de yoğun kar yağışı: TIR'lar yollarda kaldı.
Bunun adına TEKNOFEST kuşağı diyoruz

'Bunun adına 'TEKNOFEST' kuşağı diyoruz'

Minare yıkıldı balkondan atlayan iki kişi yaralandı.

Bir saatte<br>13 artçı deprem

Bir saatte
13 artçı deprem

​AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama.

3 bin 700 kişiyi<br>işten çıkaracak

3 bin 700 kişiyi
işten çıkaracak

Beklenen ​e-posta çalışanlara gönderildi.
148 öğrenci<br>hastanelik oldu

148 öğrenci
hastanelik oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gıda zehirlenmesi.

​Koridorda yaşanan son kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i ikna etmesiyle aşılabildi.

Putin'i ikna etmesi Batılı ülkelerde kıskançlıkla karşılandı.

​'Türkiye Cumhuriyeti devletini boş beleş bir devlet zannedenler yanılırlar'

​Togg kilometrede 47 kuruşluk elektrik yakacak.

​Bir kişi hayatını kaybetti.

​Yıllıkta yüzde 85,51'i buldu.
Barutçu madene<br>neden erken indi

Barutçu madene
neden erken indi

​Bartın'daki facianın sebepleri araştırılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.