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POLİTİKA

Bakan Kurum: Bu durum bir tercih değil zaruret

Bakan Kurum, "Türkiye İklim Şurası sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir tercih değil zaruret." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kurum: Bu durum bir tercih değil zaruret
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum, "Türkiye İklim Şurası sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir tercih değil zaruret." dedi.

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