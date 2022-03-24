Bakan Kurum: Bu durum bir tercih değil zaruret

Bakan Kurum, "Türkiye İklim Şurası sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir tercih değil zaruret." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Kurum, "Türkiye İklim Şurası sonuçlarına göre tüm sektörlerde direnç artırıcı adımları kararlılıkla, zaman kaybetmeden atmamız gerekiyor. Bu durum bir tercih değil zaruret." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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