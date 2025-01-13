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Bakan Kurum CHP’li Şişli Belediye Başkanı Şahan'ı kabul etti

Bakan Kurum CHP’li Şişli Belediye Başkanı Şahan'ı kabul etti

15:4413/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kabulde, kentsel dönüşüm ve çevre projeleri ele alındı.
Kabulde, kentsel dönüşüm ve çevre projeleri ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ı Bakanlık’ta kabul etti. Kentsel dönüşümün ele alındığı kabulde belediyelerle iş birliğinin önemi vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Bakanlık’ta bir araya geldi.


"Her bir belediyemizle iş birliği içinde olmaya devam ediyoruz”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum,
“Bugün Bakanlığımızda Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan'ı kabul ettik. İstanbul'umuzda yer alan riskli yapıları bir an önce dönüştürerek vatandaşlarımızı sağlam yuvalarına kavuşturmak için her bir belediyemizle iş birliği içinde olmaya ve durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz”
ifadelerini kullandı.



#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Murat Kurum
#Şişli Belediyesi

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