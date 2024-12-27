Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Bakan Kurum müjdeyi duyurdu: İskenderunlular özledikleri sahillerine kavuşacak

Bakan Kurum müjdeyi duyurdu: İskenderunlular özledikleri sahillerine kavuşacak

10:2627/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Kurum, İskenderun Sahil Projesi’ni başlatacak.
Bakan Kurum, İskenderun Sahil Projesi’ni başlatacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyareti kapsamında yarın ‘İskenderun Sahil Projesi’ne ilişkin çalışmaları başlatacak. Sosyal medya hesabından yarın 14.30'da düzenlenecek törenin duyurusunu paylaşan Bakan Kurum, “İskenderun Sahilimize öyle bir proje hazırladık ki, İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak. Deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştiriyoruz. Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz” dedi.


YouTube
Bakan Kurum müjdeyi duyurdu: İskenderunlular özledikleri sahillerine kavuşacak
Gündem / Hatay
27 Aralık, Cuma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27- 28 Aralık’ta Hatay’ı ziyaret edecek. İskenderun Sahili'ndeki yeşil alan düzenlemesi ve sosyal donatı çalışmalarını başlatacak. Proje kapsamında, 3.2 kilometrelik sahil şeridinde 26 etaptan oluşan sosyal donatı alanları inşa edilecek. Doğal doku korunarak vatandaşların sahilden istifade etmesi sağlanacak.

Şantiye ziyaretleri de yapılacak

Bakan Kurum Hatay temasları kapsamında Kırıkhan, Antakya ve İskenderun’daki şantiye alanlarını da ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

Depremde çöken sahilde düzenleme

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’ın İskenderun Sahili’nde yaklaşık 80 santimetrelik çökme meydana gelmişti. İlk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sahilde tahkimat yapıp dalgakıranlar oluşturdu. Tahkimatın tamamlanmasının ardından Bakan Kurum’un talimatıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde ‘İskenderun Sahil Projesi’ hazırlandı.



#Hatay
#İskenderun Sahili
#Murat Kurum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Engellilerin ÖTV’siz araç alımında yerlilik şartı geldi: Yüzde 40 yerli araçlar listesi