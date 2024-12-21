Bakan Kurum: İstanbul'da kira desteği 8 bin TL'ye yükseltildi

Bakan Kurum'dan kira desteği açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 bin 500 lira olan kira desteğinin 8 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, aylık kira desteğinin 5 bin 500 TL olduğunu hatırlatarak, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği
5 bin 500 liraydı
. Aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan
8 bin liraya
çıkarıyoruz." dedi.
'Diğer illere de düzenleme'
'Diğer illere de düzenleme'
Bakan Kurum kira desteklerinin diğer büyükşehirler olan Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de de 4 bin 500 TL'den, 6 bin 500 TL'ye yükseltildiğini ifade etti.
Kurum, "Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de
4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya
; diğer büyükşehirlerimizde
3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya
, kalan tüm illerimizde ise
3 bin liradan 4 bin 500 liraya
çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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