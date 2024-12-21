Bakan Kurum: İstanbul'da kira desteği 8 bin TL'ye yükseltildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, aylık kira desteğinin 5 bin 500 TL olduğunu hatırlatarak, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği

5 bin 500 liraydı

. Aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan

8 bin liraya