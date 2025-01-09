Bakan Kurum yedinci kez Kahramanmaraş'ta: Tüm yuvalar kurulana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta depremde zarar gören Tarihi Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi’nin Yenileme Töreni’nde konuştu. “Bir önceki buluşmamızda Maraş’ta tarihi bir ihya projesine başlayacağımızın sözünü vermiştik. İşte bugün tören meydanındayız ve sizlere verdiğimiz sözü tutuyoruz” diyen Bakan Kurum, Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı, Tarihi Demirciler Çarşısı ve Onikişubat ilçesindeki Toptancılar Sitesi’nde yenileme çalışmalarının başladığını açıkladı.

"Hayatı yeniden normale döndürmek için insanüstü bir gayretle çalışıyoruz"

Deprem bölgesinde hayatı yeniden normale döndürmek için insanüstü bir gayretle çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Ben şunu çok iyi biliyorum. Kalbimizde açılan yaralar hiçbir zaman kapanmayacak, sevdiklerimizin acısı yüreğimizde hep aynı tazelikte duracak. Ama ben şunu da biliyorum: Biz, geride kalan kardeşlerimizi şehitlerimizin emaneti olarak görüyoruz ve bu emaneti korumak için, hayatı yeniden normale döndürmek için insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. 11 şehrimizin tamamını hep birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz” diye konuştu.

"11 ilimizin inşası için gece gündüz çalıştık"

11 ilin her birinin dev şantiye alanlarına dönüştüğüne dikkat çeken Bakan Kurum, “ Şunu büyük bir huzurla ifade etmek isterim ki; şu anda deprem bölgesinde yapmamız gereken konutların tamamının inşaatını başlatmış durumdayız ” ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, “2024 sonunda 200 bin yuvamız bitecek” sözünü de tuttuklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bize ‘bu enkazın altında kalacaksınız’, ‘AK Parti ve Cumhur İttifakı bu enkazın altında kalır. Recep Tayyip Erdoğan bu işi başaramaz’ dediler. Ama hamdolsun biz aziz milletimizle el ele verdik ve o eli sımsıkı tuttuk ve hep birlikte 11 ilimizin inşası için gece gündüz çalıştık. Sizlere 2024 yılı sonunda 200 bin yuvamızı bitirip teslim edeceğimizi söylüyorduk. Çok şükür şu ana kadar bu rakamı da aşma başarısını gösterdik. İnşallah kısa süre sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 201 bininci yuvamızın anahtarlarını sahiplerine teslim etmenin haklı mutluluğunu, gururunu yaşayacağız. 2025 yılı sonuna kadar da 453 bin yuvamızın tamamını bitireceğiz, yuvasına girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız.

2025'te 74 bin 187 ev ve iş yeri teslim edilecek

Kahramanmaraş’ta da tüm konut ve iş yerlerinin inşaatlarının başladığını açıklayan Bakan Kurum, kentteki son çalışmalara ilişkin şu verileri paylaştı:

"Şehrimizde; çok kapsamlı, çok boyutlu, her adımı incelikle düşünülmüş bir şehircilik stratejisini kararlılıkla yürütüyoruz. Şu ana kadar 39 bin 136 yeni yuva ve iş yerimizi tamamladık. Allah’ın izniyle; 2025 yılı sonuna geldiğimizde; Maraş’ta söz verdiğimiz toplam 74 bin 187 evimizi ve iş yerimizi sizlere teslim edeceğiz. Tabi burada yeni uydu kentimize ayrı bir yer vermek istiyorum. Sizlere biz söz daha vermiş, Altınova Mahallemizde uydu kentimizi kuracağız demiştik. Şu anda orada da 8 bin 412 konutumuzun inşasına olanca hızımızla devam ediyoruz.

Tarihi Kapalı Çarşı

Tabi şehrimizde yaptığımız konutların yanında, medeniyetimizin 1000 yıllık izlerini taşıyan, tarih ve kültürle yoğrulmuş çarşılarımızı da ihya ediyoruz. Bugün Dulkadiroğlu ilçemizde bulunan Kapalı Çarşımızda, 122’si tescilli kültür varlığı olan 140 dükkânımızın restorasyonunu başlatıyoruz. 2 bin 620 metrekarelik alanda yapacağımız bu proje tamamlandığında hem geçmişin ruhunu yaşatacak hem de geleceğe ilham verecek.

"Kahramanmaraş’ın köklü tarihini modern bir vizyonla buluşturacağız"

Asırlara meydan okuyan geleneksel el sanatlarının merkezi olan Tarihi Demirciler Çarşımızı da unutmuyoruz. Bu çarşımızda da 76 iş yerimizin çalışmalarına başlıyoruz.

Kasaplar Çarşısı’nda da yenileme sürecini başlatacağız. Bu yıl içinde tamamlayıp Kahramanmaraş’a armağan edeceğiz. Kahramanmaraş’ın köklü tarihini modern bir vizyonla buluşturacak bu iki projemizi de en kısa zamanda bitirip Maraş’ımıza armağan edeceğiz.

"Daha güçlü bir Kahramanmaraş’a ulaşacağız"

Onikişubat Hayrullah Mahallemizdeki 117 dükkanlık Toptancılar Sitemizi de yeniliyoruz. 23 bloktan oluşacak ve zemin+2 kat şeklinde planladığımız bu muhteşem projemizi de ağustos ayı içerisinde tamamlayacağız. Kahramanmaraş’ta ticaretin kalbinin atacağı sitemizde inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Benim Maraşlı kardeşim sevdiklerini yanına alacak, bu çarşıların, sitelerin içerisinde zamanda yolculuk yapar gibi keyifle gezecek, alışverişini yapacak, esnafımız kazancını arttıracak, iş gücümüz, istihdamımız güçlenecek, daha güçlü bir Kahramanmaraş’a ulaşacağız. Bu projelerde çalışacak kardeşlerimizin, mimar ve mühendislerimizin şimdiden ellerine, yüreklerine sağlık diyorum. Yüklenici firmalarımızdan da özel bir ricam var. Üç projemizi de söz verdikleri tarihten daha önce teslim etmelerini Maraş halkı adına istiyorum, bekliyorum, rica ediyorum."

"Türkiye'de umutsuzluk siyasetine yer yok"

Bakan Kurum, muhalefetin deprem bölgesi ile ilgili açıklamalarını da eleştirdi:

"Depremzede kardeşlerimizin devletine bu kadar güvendiği yerde; mutlu günler için artık saatleri saydığı bir zaman diliminde; acıyı bölüşmek yerine umutları kırmak için çalışanları, yapılanları takdir etmek yerine güneşi balçıkla sıvamaya çalışanları görüyoruz. Şurası çok açık; bir kesim, deprem bölgesindeki yuvaların süratle teslim edilmesinden, şehirlerimizin hızla ayağa kalkmasından ciddi manada rahatsız olmaktadır. Şunu bilsinler; siyasette, millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir. Depremzede kardeşlerimize umutsuzluk vermeye çalışarak hizmetleri, eserleri gölgeleme dönemi artık tamamen kapanmıştır. Çok açık söylüyorum; Türkiye'nin istikbalinde umutsuzluğa yer olmadığı gibi, umutsuzluk siyasetine de yer yoktur. Deprem bölgesinin geleceğinde karanlığa yer olmadığı gibi, karanlık siyasete de yer yoktur. Biz size diyoruz ki, milleti alakadar etmeyen, milleti üzen boş gündemleri artık terk edin. İnsanımızın hiçbir derdine çare olmayan boş işleri artık bırakın. Gelin deprem bölgesi için el birliği yapalım, gönül birliği yapalım, güç birliği yapalım."

"Tüm yuvalar kurulana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız"

Bakan Kurum deprem bölgesindeki çalışmaların kararlılıkla ve süratle tamamlanacağına vurgu yaparak konuşmasını şöyle tamamladı: