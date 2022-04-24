​Bakan Kurum gençlerle iftarda buluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BaşkentMillet Bahçesi’nde düzenlenen Gençlerle İftar Programı’na katıldı.

Yersofrasının kurulduğu alanın önemini, programa katılım sağlayan 5 biniaşkın gence hatırlatan Bakan Kurum şunları söyledi: “Şu anda iftars ofralarınızı öyle bir yere serdiniz ki; bu mekân; Anadolu’nun dört biry anından gelen 15’lilerin askere alındığı mekândır. Bu mekân; bir Cumagünü; Hacı Bayram Veli Camii’nin minaresinden tevhit ve tekbirlerin yükseldiği mekândır. Bu bahçe, vatanımızın dört bir yanından gelen temsilcilerle, hemen arkamızdaki Birinci Meclisimizde, TürkiyeCumhuriyetinin, son bağımsız Türk devletinin kurulduğu bahçedir.

Burası;15 Temmuz destanının yazıldığı yerdir. O gece; hemen önümüzdeki AnkaraEmniyet Müdürlüğümüzün önünde; ilk şehitlerin verildiği noktadır. İştesiz! Anadolu’dan gelen binlerce gencimiz; İşte siz! Böyle kutlu birmekânda, böyle şerefli bir yerde oruçlarınızı açıyorsunuz.”

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"Geleceğin akıllı kentlerini sizler inşa edeceksiniz”

Türk milletinin önemli bir hedefi olduğunu hatırlatan Bakan MuratKurum, “780 bin kilometrekare vatan toprağını, muasır medeniyetlerseviyesinin üstüne sizler çıkaracaksınız. Çağ açıp çağ kapatan, tüminsanlığın umudu bu milleti tekrar liderliğe sizler taşıyacaksınız.Recep Tayyip Erdoğan’ın bu milletin prangalarını tırnaklarıyla paramparça ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Sizler, bu milletin ayaklarına yeni prangalar takmak isteyenlerle mücadeleden bir an bile geri durmayacaksınız.” dedi. “Sizler bizden daha özgüvenli bir nesilsiniz.

Sizler bugün; itibarlı, dünyada söz sahibi bir ülkenin şerefli vatandaşlarısınız.” diyen Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bizim el yordamıyla yaptıklarımızı sizler teknolojiyle, yapay zekâ ileyapacaksınız. Dedelerinizin okla, yayla yaptıklarını; sizler İHA’larla, SİHA’larla yapacaksınız. Dünyayı hayran bırakacak geleceğin akıllı kentlerini, geleceğin şehirlerini sizler inşa edeceksiniz.

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Medeniyetimizin şehirlerini, çarşılarını, hanlarını, hamamlarını,camilerini, külliyelerini siz gençler ihya edeceksiniz. Bu cennet vatanın, taşını, toprağını, havasını, suyunu, çevresini, doğasını; hâsılı tüm servetini sizler muhafaza edeceksiniz. Dünyadaki tüm haksızlıklara, zulümlere sesi, sizler yükselteceksiniz. Filistin davasını unutmayacaksınız! Afrika’yı kaderine terk etmeyeceksiniz!

Sizler Cumhurbaşkanımızın mesajını dünyaya ileteceksiniz.” Bakan Kurum, gençlerden söz aldı Gençlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söz vermelerini isteyen Murat Kurum, şu soruları yöneltti:

“Allah ömür ve imkân verirse,2023 Türkiye’sini birlikte inşa edeceğimize söz veriyor musunuz?1071’de Malazgirt’te, 19 Mayıs’ta Samsun’da açılan bayrağı en yükseğeçekmeye, söz veriyor musunuz? Şehit Eren’i unutmayacağınıza, her daim

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“İyi ki varsın Eren” diyeceğinize söz veriyor musunuz? Şehit Aybüke Öğretmen’in yarım kalan vatan şarkısını sürdüreceğinize söz veriyor musunuz? Ankara bu sözlere şahit olsun! Ramazan ayımız sizlere şahitolsun! Oruç sizlere şahit olsun! Hacı Bayram Veli Hazretleri sizlereşahit olsun! Şehitlerimiz, gazilerimiz, 15’li yiğitler sizlere şahitolsun!” Kahoot yarışmasına katılan Bakan Kurum, yarışmayı kazanan gençlere ödül verdiÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığıkonuşmanın ardından 5 bini aşkın gencin katıldığı Kahoot yarışmasınakatıldı. Kendisine yakın oturan gençlerin yardım aldığı görülen BakanKurum, yarışmada derece elde eden 5 gence elektrikli scooter, başarıylat amamlayan 100 gence de bisiklet hediye edeceğini açıkladı. Gençlerinheyecanla yarıştığı Kahoot’tan büyük keyif aldığı görüldü. Ağırlıklı olarak eğitim kurumlarında eğitim teknolojisi olarak kullanılan Kahoot,öğrenme tabanlı bir test oyunu. Kullanıcı tarafından oluşturulmuş çokluseçmeli sınav olan Kahoot’ta oyunlara bir web tarayıcısı ya da Kahootuygulaması aracılığıyla erişilebiliyor.

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ÇEVRE VE ÇOCUK ŞENLİĞİ

23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkent MilletBahçesi'nde, tüm Türkiye ile birlikte eşzamanlı olarak Çevre ve ÇocukŞenliği etkinlikleri sabah saatlerinde başladı. Açılışı TürkiyeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Ekim 2021'de yapılarakCumhuriyet'in 98'inci yıl dönümüne armağan edilen Başkent MilletBahçesi, bu kez kapılarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıiçin açtı.



Bakan Kurum çocuklarla buluştu

Ankara'nın yeni cazibemerkezi Başkent Millet Bahçesinde binlerce çocukla bir araya gelenÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde Çevreve Çocuk Şenliği düzenlediklerini belirterek, “Sevgili çocuklar,sevgili gençler! Hepiniz Millet Bahçemize hoş geldiniz, sefalargetirdiniz. Bugün egemenliğimizin 102’nci yılını kutladığımız 23 NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız. Aynı zamanda da bakın bugünçiçeklerin açtığı, kuşlarının yuvalarına döndüğü baharımızı yaşıyoruz. Oyüzden 23 Nisan Çocuk Bayramınızı ve baharınızı tebrik ediyorum.Sizlerle birlikte birazdan sanatçımız Burcu ablamızı dinleyeceğiz veakabinde de burada gençlerimiz ve çocuklarımız için etkinliklerimiz olacak.

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81 ilde bütün millet bahçelerimizde, parklarımızdabu etkinliğisizler için düzenliyoruz.” diye konuştu. Başkent Millet Bahçesi’ndedüzenlenen etkinliğe çevre müfettişlerinin de katıldığını söyleyen BakanMurat Kurum, “Çevremizi korumak için, doğamızı korumak için, sizleredaha güzel bir gelecek, daha güzel bir doğa bırakmak için mücadeleveriyoruz.” dedi. Çocuklara çevre ile ilgili sorular soran Bakan Kurum,çöplerin geri dönüşüm kutusuna atılması gerektiğini söyleyen çocuklaraşöyle seslendi: “Evet, çöplerimizi ayrıştıracağız. Plastikleri,poşetleri etrafa atmayacağız. Geri dönüşüme göndereceğiz. Hep birlikteçevremizi, doğamızı koruyacağız. Biz bu yapmış olduğumuz uygulamalarla

birlikte sizlere daha iyi bir gelecek, daha güzel bir doğa bırakmakadına hep birlikte mücadele ediyoruz. Mücadelemizin en önemli aktörlerisiz kıymetli gençlerimizsiniz. O yüzden yolumuza siz gençlerimizebirlikte devam edeceğiz. Yarınlarımız, umudumuz, her şeyimizsizlersiniz. Bütün mücadelemiz sizler için. O yüzden her birinizi tebrikediyorum. Tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızıkutluyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.”



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Atlı polislerle fotoğraf çektirdi, Mustang kullandı

Çocuklarla birlikte şarkılar söyleyen ve bir süre şenlik alanındaonlarla zaman geçiren Bakan Murat Kurum, Başkent Millet Bahçesi’ndegörev yapan Atlı Polis ekibiyle sohbet etti, atları sevdi. Tüm günetkinliklerde kendisine eşlik eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcıve ailelerle birlikte Atlı Polislerin arasında hatıra fotoğrafı çektirenBakan Kurum, gençlerle top oynadı. Klasik Otomobilciler Kulübü'nün 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle sergilediği klasikotomobilleri inceleyen Bakan Kurum, Mustang marka klasik otomobilindireksiyonuna geçerek alanda kısa bir tur attı.

Çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler

Çevre ve Çocuk Şenliği kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklimDeğişikliği Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen"Çocuk ve Çevre" temalı etkinlikte çocuklar için sihirbazlıkgösterileri, palyaço gösterileri ve çocuk tiyatroları yapıldı. Bayramhavasına eşlik eden açık havanın tadını çocuklarıyla birlikte çıkarananne ve babalar ise Çevik Kuvvet’e bağlı atlı polislerle hatırafotoğrafı çektirdi. Ailelerin keyifli vakit geçirdiği Çevre ve ÇocukŞenliği etkinlikleri akşam saatlerine kadar devam etti. Şenliğe özelkurulan alanda çocuklar canlı langırt oynayarak, kukla şov izleyerek,tırmanma duvarına tırmanarak, kaydırak oyun alanlarında ve engelliparkurda zaman geçirerek bayramın coşkusunu yaşadılar.



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Çocuklara doğa ve çevre bilinci kazandırılması amaçlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 81 ilde düzenlediği “Çevre ve ÇocukŞenliği” ile kutlamalara katılacak yüz binlerce çocuğa sıfır atık, geridönüşüm, iklim değişikliği, doğa ve çevre bilinci kazandırmayıamaçlıyor.

10 milyon kişiye doğa ve çevre eğitimi

Türkiyegenelinde eğitim faaliyetlerine aralıksız devam eden Çevre, Şehircilikve İklim Değişikliği Bakanlığı, tüm bakanlıklar, üniversiteler,belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 10 milyon vatandaşaçevre ve iklim değişikliği konularında eğitim vermeyi planlıyor.Bakanlık ayrıca özellikle gençlere ve çocuklara yönelik iklim dostuprojelerle, kitap, dergi, film, sıfır atık ve iklim müzesi, dijitalçevre ve çocuk akademisi, mobil uygulama, sosyal medya çalışmaları ve etkinliklerle 84 milyon vatandaşın çevre ve doğa çalışmalarına katkısunmasını sağlamayı amaçlıyor.