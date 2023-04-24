Bakan Kurum: İlk defa 18 yaşındaki gencimiz TOKİ'mizden ev sahibi oldu

Siyaset arenasında çalışmalar devam ediyor. Ramazan ayı yoğunluğunun ardından sahadaki çalışmalar bir kez daha hız kazandı.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı adayları yoğun bir mesai harcarken, milletvekili adaylarının da seçim takvimi yoğun şekilde işliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 3 haftanın kaldığı seçim gününe kadar açılış ve ziyaretlerini sürdürüyor.

Bir yandan da AK Parti İstanbul milletvekili adayı olarak kentin tüm ilçelerini karış karış geziyor.

Son durak: Zeytinburnu

Esnaf, vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra gençlerle de sık sık bir araya geliyor.

Bakan Kurum'un son durağı ise dün akşam Zeytinburnu oldu.

Burada 'İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a' programında gençlerle buluşan Kurum, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

"Cumhurbaşkanımız gençlerimiz için mücadele ediyor"

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Belediyemizle, teşkilatımızla, buradaki tüm genç kardeşlerimizle birlikte gece gündüz çalışacağız, koşturacağız. Nerede bir afet olsa orada olacağız. Nerede vatandaşımızın, gençlerimizin bize bir ihtiyacı varsa yine yanlarında olacağız. Acılarını paylaşacağız ve hep birlikte sorunlarımızı gidereceğiz. 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimiz için mücadele ediyor. Biz istiyoruz ki sevgili gençler, 81 ildeki tüm kardeşlerimiz eşit haklara sahip olsun. Ağrı'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Ankara'da ne varsa İstanbul'da da aynısı olsun. İstanbul'da ne varsa, Mardin'de, Şırnak'ta, Hakkari’de de aynısı olsun istiyoruz. Bu anlayışla ülkemizin her ilinde şu an toplam 208 tane üniversitemiz var. Gençlerimiz kendi şehirlerinde, annelerinin, babalarının yanında üniversiteye gidebiliyor. Orada mutlu, huzurlu bir şekilde eğitimini sürdürüyor.

"İlk defa 18 yaşındaki gencimiz TOKİ'mizden ev alabildi"

Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

Gençlerimizin istihdamına katkı sunabilmek için de Sayın Cumhurbaşkanımız bir proje açıkladı. Üniversitede okuyan gençlerimiz için bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alırken vergi muafiyeti uyguluyoruz. Yani uygun şartlarda alabiliyorsunuz. Gençlerimiz için aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Gençlerimiz okul sürecinde birikimleriyle iş hayatına başladıkları zaman daha güvenle ve umutla başlasınlar diye bu bankayı kuruyoruz. Buradaki birikimlerle sizin iş hayatına atılımınıza destek oluyoruz. Üniversitede okuyan her gencimize 10 gigabayt ücretsiz internet sunuyoruz. Gençlerimizin hepsi 10 gigabayt internetten faydalanıyor, internete giriyor ve eğitimlerini sürdürüyorlar. Yine gençlerimiz için tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını yaptık. Gençlerimizin de dâhil olduğu bu kampanyayı düzenledik ve sosyal konutta uygun şartlarda ailelerinizle beraber ev alabilmenizin önünü açtık.