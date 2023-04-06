Bakan Kurum'dan Ankara'daki depremzede ailelere ziyaret

Depremzedeler, yıkılan evlerinin yerine yapılan konutlara ilişkin Kurum'a sorular sordu. Kurum, evlerin 1 yıl içinde bitip bitmeyeceğini soran Tacettin İlhan'a "319 bin konutu mayısın sonuna kadar başlatmayı hedefliyoruz. 319 bin konutu yaptıktan sonra da etap etap diğerlerini yapacağız. Malatya'da daha önce yaptık ve teslim ettik. En kısa sürede yapıp, teslim edeceğiz" dedi.