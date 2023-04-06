Bakan Kurum'dan Ankara'daki depremzede ailelere ziyaret

Bakan Kurum'dan depremzede ailelere ziyaret
Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinden gelip Mamak'ta yerleşen İlhan, Ertürk ve Hocaoğlu ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Adıyaman'dan gelen 8 kişilik Ertük ailesinden İkbal Ertürk de Kurum'un ziyareti sırasında gözyaşlarına hakim olmadı.
Kurum ayrıca İkbal Ertürk'e öğrenim bursu verilmesi talimatı verdi. Ertürk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek isteğini de dinleyen Kurum, "Cumhurbaşkanımız ile İkbal'i buraya geldiklerinde buluşturalım" dedi.
Kurum, son olarak Hatay'da depremden etkilenerek Ankara'ya gelen 12 kişilik Hocaoğlu ailesini ziyaret edip, depremden sonra doğan Aysima bebeğe altın taktı.