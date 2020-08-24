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Gündem Bakan Kurumdan Giresunda zarar gören konutların yerine 350 konut müjdesi
GİRESUN

Bakan Kurum'dan Giresun'da zarar gören konutların yerine 350 konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selde zarar gören konutların yerine "Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmaları başlattık" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Selin vurduğu Giresun Dereli
Selin vurduğu Giresun Dereli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerin sürdüğü Giresun’un Dereli ilçesindeki sel afetinde hasar tespiti yapılan 24 binada yıkım çalışmalarının başladığını duyurdu.

DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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KONUTLARIN İNŞASINA BAŞLIYORUZ

Bölgede TOKİ tarafından güvenli alanda konut inşası çalışmalarının başladığını aktaran Bakan Kurum, “Hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasına başlıyoruz. Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşası için arazi çalışmaları başlattık.Belediyelerimizin alt yapısına ilişkin çalışmalara da hızlı bir şekilde başladık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlar da çok fazla. Dereli’de şebekeye kısmi şekilde su vermeye başladık. Arızalar ortaya çıktıkça da gidermeye gayret gösteriyoruz. Yağlıdere’de arızalar tamamen giderildi ve şehre su verildi. Yüce ilçemiz de ciddi anlamda hasar gördü, arızalar tespit edildi. Yarın akşama kadar Yüce ilçesinde içme suyu şebekesine su vereceğiz. Belediyelerimizin de ihtiyacı oluyor, bu ihtiyaçlar kapsamında hem alt hem de üst yapıya ilişkin çalışmaları titizlikle yapıyoruz. Amacımız Elazığ’da, Malatya’da, Bingöl’de, Van’da olduğu gibi Giresun’da da hızlı bir şekilde aksiyon almaktır” dedi.

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